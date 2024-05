Pedro Scooby adota cachorro resgatado no RS: "Vai se chamar Eldorado"

O surfista Pedro Scooby adotou um cachorro que foi resgatado por ele e amigos em meio às enchentes no Rio Grande do Sul. O influenciador voltou para o Rio de Janeiro neste sábado (11/5) após quase uma semana ajudando nos resgates. De acordo com ele, caso o tutor do animal seja encontrado, ele irá voltar para entregar o cachorro.



"To indo lá buscar ele e ele vai comigo para o Rio de Janeiro. Se acabar encontrando o dono vai ter que provar que é o dono, e eu trago ele de volta. To amarradão, porque eu tive uma conexão com ele. E ele vai se chamar Eldorado", disse. O nome é uma homenagem a cidade de Eldorado do Sul que ficou quase totalmente embaixo d'água.

Durante o resgate, o surfista relatou que o cachorro ficou no colo dele, mas depois da triagem, Scooby não conseguiu mais encontrar ele. Só que ele continuou procurando até que o achou em um abrigo.

Pedro Scooby e amigos surfistas foram para o Rio Grande do Sul com as próprias motos aquáticas para fazer os resgates. O influenciador disse que está indo embora, mas caso precise ele prometeu que volta. Nesta semana, ele relatou os problemas de saúde causados pelo contato com a água contaminada. "Para quem não sabe, a água que a gente entra tem bicho morto, passou gente morta, tem milhões de bactérias, meu pé está cheio de pereba por sinal", afirmou.

O surfista ainda relatou as cenas fortes que presenciou no estado. “Nunca vou conseguir explicar em palavras o que eu vi aqui. Parecia o fim do mundo. Mas não é o fim do mundo. É um recomeço, as pessoas vão sair mais fortes”, disse.