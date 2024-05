Competição de águas abertas é atração do fim de semana esportivo no DF

Lago Paranoá é um dos berços do esporte no DF. No domingo (26/5), recebe provas de águas abertas - (crédito: Fred Danin/@freddanin)

O cenário esportivo de Brasília está para receber um impulso com a realização do evento de natação Águas do Cerrado, de águas abertas. Organizado por renomados professores da capital, como Anderson Santana, Jardel Lopes e Sued Awad, a competição está confirmada para o próximo domingo (26/5), no Clube Caalex, no Setor de Clubes Norte.

O Águas do Cerrado é uma prova aberta a nadadores a partir dos 9 anos. Os participantes poderão escolher entre distâncias variadas — 400m, 750m, 1,5km e até 3km. As competições começam às 7h com a prova de 3km e continuam com as diferentes categorias ao longo da manhã. As inscrições podem ser feitas pelo portal Atletis (clique aqui para acessar).

"Essa competição foi criada a partir da nossa percepção de que Brasília carecia de mais eventos significativos de águas abertas que atendessem aos muitos atletas da região. Com menos de quatro eventos ao ano e uma comunidade aquática ativa, vimos uma oportunidade de explorar o vasto lago e o clima ideal da cidade," explica Sued, um dos organizadores.

Ele estima receber mais de 200 atletas no evento. "Queremos proporcionar a melhor experiência esportiva aos participantes, com uma competição bem organizada, kits e premiações de qualidade", completa. Para assegurar a segurança dos nadadores, o Águas do Cerrado contará com o apoio de ambulâncias, Polícia Militar e Bombeiros, além de uma equipe aquática com stand-ups, caiaques e botes.

Os cinco primeiros colocados de cada categoria, tanto masculina quanto feminina, receberão troféus. Todos os participantes serão agraciados com um kit contendo touca, camiseta e medalha em reconhecimento. Adicionalmente, o evento reforça o compromisso com a conscientização ambiental, promovendo práticas de limpeza durante e após as provas.

Serviço

Águas do Cerrado Challenge

Local: Clube Caalex - SCEN Trecho 2, Asa Norte

Quando: Domingo (26/5), a partir as 7h

Inscrições: Atletis (clique aqui para acessar)

Valores: A partir de R$ 171,70

