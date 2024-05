Fluminense renova contrato de Fernando Diniz

O Fluminense renovou o contrato do técnico Fernando Diniz até o fim de 2025. O anúncio foi do presidente do clube, Mário Bittencourt, numa entrevista coletiva após a vitória do Tricolor sobre o Sampaio Corrêa, nesta quarta-feira (22/5), no Maracanã. Um momento oportuno tendo em vista o resultado do jogo. Afinal, o placar de 2 a 0 garantiu a classificação do time para as oitavas de final da Copa do Brasil.

“É projeto nosso de longevidade, de estabilidade no trabalho. Nesses dois anos em que ele está aqui, sempre estivemos felizes com seu trabalho e com a questão que transcende o trabalho. Já nos deu alegrias e continuará dando”, disse Bittencourt.

Após a confirmação de sua permanência no cargo por período mais longo, Fernando Diniz enalteceu a sua relação com o clube, onde está desde 2022, em sua segunda passagem pelas Laranjeiras.

“A renovação pra mim é motivo de muita alegria. Me sinto honrado por estar no Fluminense. Uma casa que sempre me acolheu bem. De 2022 para cá, foi uma coisa mais harmônica, estável, estruturada”, declarou.

Ele acrescentou:

“Quando a torcida sente orgulho do time, isso é um prazer que não tem preço. Sou muito feliz trabalhando aqui no Fluminense. Minha família, que fica em São Paulo, compartilha dessa felicidade e a gente suporta a distância de uma maneira boa, porque o Fluminense é a nossa casa”.

Conquistas de Fernando Diniz no Fluminense

Diniz está no Fluminense pela segunda vez. Afinal, ele teve uma primeira passagem de janeiro a agosto de 2019. Depois, passou por São Paulo, Santos e Vasco. Então, retornou ao Tricolor Carioca em abril de 2022. Assim, ele conquistou o bicampeonato Carioca e a Libertadores em 2023 e a Recopa Sul-Americana em 2024.

Ele exaltou as conquistas, dividindo o mérito pelas realizações.

“A gente conseguiu coisas importantes com o trabalho de muitas mãos e um dos personagens mais importantes é o próprio presidente. Afinal, ele toma riscos, trabalha muito e entrega o melhor. Apaixonado pelo clube, muito competente e audacioso”, elogiou.

