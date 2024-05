CBF divulga áudios do VAR de lances polêmicos de Amazonas x Flamengo

Pedro garante vitória do Flamengo na Copa do Brasil - (crédito: - Foto: Gilvan de Souza / CRF)

A CBF divulgou, nesta quinta-feira (23), os áudios do VAR da vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Amazonas, na Arena da Amazônia, pela Copa do Brasil. Um dos lances, por sinal, chamou a atenção da diretoria rubro-negra, que prometeu entrar com uma reclamação formal junto à entidade máxima do futebol brasileiro.

A diretoria do clube carioca enxergou infração na disputa do goleiro Marcão com Pedro na área aos 21 minutos do primeiro tempo. No entanto, o árbitro Ramon Abatti Abel mandou o lance seguir. Dessa forma, o árbitro de vídeo Gilberto Rodrigues Castro Junior não viu necessidade de chamá-lo para revisão.

“Goleiro toca claramente a bola primeiro, tira a bola e depois é que tem o contato em função da disputa por espaço e pela bola. Tudo checado, goleiro toca a bola e depois tem o contato em função da disputa mesmo, normal”, disse Gilberto Rodrigues Castro Junior.

Além disso, a entidade divulgou a análise sobre a falta do zagueiro Diogo Silva no goleiro Matheus Cunha, no lance do gol anulado de Sassá, do Amazonas. Por fim, o VAR também concordou com a decisão de campo.

“Falta clara no goleiro, já checado. Jogador deixa o cotovelo na altura do pescoço do goleiro. Pode seguir decisão de campo”, concluiu.

