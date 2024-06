Brasil enfrenta Irã em segundo jogo da "etapa Japão" da VNL

A Seleção Brasileira Masculina entra em quadra nesta quinta-feira (6/6), às 0h (horário de Brasília), contra o Irã. Diretamente de Fukuoka, no Japão, a partida será transmitida no SporTV 2. No confronto anterior protagonizou uma vitória de lavada, por 3 sets a 0, diante da Alemanha, na estreia da segunda fase da Liga das Nações (VNL). Foi a terceira vitória da equipe brasileira, no sexto jogo desta edição do torneio.

Nesta fase, o Brasil sofre com um desfalque no elenco titular. O levantador Bruninho está fora devido a um estiramento na panturrilha esquerda, está em tratamento fisioterapêutico e deve voltar somente em 18 junho, para a próxima etapa, na Tailândia. O técnico Bernardinho tem Cachopa e Brasília como opção para substituir o campeão olímpico. Judson e Lukas Bergmann foram novidades na lista para a segunda etapa. A atuação de Lukas foi destaque no duelo contra a Seleção Alemã. Estreante na seleção, o ponteiro marcou 11 pontos.

O resultado de 3 x 0 contra os alemãos foi o melhor da equipe masculina até o momento. A equipe brasileira fechou dois sets 10 pontos a frente e um com nove de diferença. Ainda no Japão o Brasil terá outros dois adversários pela frente. A Eslovênia nesta sexta-feira (7/6) às 3h30 e Polônia no sábado (8/6), no mesmo horário.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Juventude x Atlético-GO, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Juventude x Atlético-GO, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30 Esportes Cuiabá x Vitória, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Cuiabá x Vitória, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30 Esportes França vence Luxemburgo com gol e assistência de Mbappé

França vence Luxemburgo com gol e assistência de Mbappé Esportes Com gol de estreante ‘veterano’ e hat-trick, Espanha goleia Andorra em amistoso

Com gol de estreante ‘veterano’ e hat-trick, Espanha goleia Andorra em amistoso Esportes Cruzeiro anuncia acordo verbal com a Juventus por Kaio Jorge

Cruzeiro anuncia acordo verbal com a Juventus por Kaio Jorge Esportes STJ decide que amigo de Robinho cumpra pena por estupro no Brasil