STJ decide que amigo de Robinho cumpra pena por estupro no Brasil

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu nesta quarta-feira (5/6) que Ricardo Falco, amigo de Robinho e envolvido no mesmo caso que condenou o ex-jogador, cumpra a pena no Brasil. Falco foi acusado na Justiça da Itália e condenado a nove anos de reclusão. O relator do caso, o ministro Francisco Falcão, decidiu a favor da homologação e da prisão pelo crime de estupro.

Robinho está preso desde 21 de março, na penitenciária de Tremembé (SP). Ele foi julgado pela justiça italiana e condenado em três instâncias no país em janeiro de 2022, mas o mesmo já havia retornado ao Brasil. Após o tribunal brasileiro ter negado o pedido da Itália pela extradição do ex-atleta, a corte do país aonde ocorreu o crime requisitou a homologação da decisão para que Robinho cumprisse a pena no país de origem. Pedido no qual foi acatado.

Robinho e Falco foram acusados pelo crime de estupro coletivo. O fato ocorreu em 2012, contra uma mulher albanesa, em Milão na Itália. Outros cinco homens, amigos dos dois condenados, estão envolvidos no caso mas ainda não foram julgados.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.