Yan Couto revela pedido da CBF para não usar cabelo rosa na Seleção

Yan estreou com a camiseta da Seleção Brasileira em outubro de 2023 com o cabelo tingido - (crédito: Vitor Silva/CBF)

O jogador Yan Couto, que defende o Girona, na Espanha, e está convocado pela Seleção Brasileira para a Copa América, revelou que houve um pedido da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que ele se apresentasse à delegação com o cabelo pintado de rosa.

A declaração foi feita à colunista do UOL Yara Fantoni, antes dos jogos da última Data Fifa, mas o jogador não deu detalhes se o pedido veio da CBF ou de um integrante em específico. O jogador se apresentou nos Estados Unidos com o cabelo mais curto e sem o rosa. "Foi um pedido, basicamente. Falaram que o rosa é meio 'vacilão' assim. Eu não acho, mas vou respeitar, né. Me pediram, vou fazer", disse ele na ocasião.

O jogador também foi questionado em entrevista coletiva sobre o tema em 4 de junho. "Estava jogando com o cabelo rosa a temporada toda. Na verdade, foi uma escolha minha, estava dando certo, foi legal, foi maneiro. Mas foi uma coisa mais para o Girona, muita gente lá pintou o cabelo, foi meio que moda. Aqui na Seleção, o ciclo encerrou. Sou o Yan de cabelo preto, não muda nada, continua sendo o mesmo. Vou tentar fazer uma Copa América para ajudar a Seleção", afirmou.

Vale lembrar que Yan estreou com a camiseta da Seleção Brasileira em outubro de 2023, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, quando Fernando Diniz ainda era o técnico. Ele jogou os jogos contra Venezuela e Uruguai com o cabelo tingido.

A CBF não se manifestou oficialmente sobre a orientação. De acordo com o ge, extraoficialmente, a mudança na cor do cabelo é tratada como uma orientação para preservar o jogador de eventuais contestações e não uma exigência.

O Correio também tentou entrar em contato com a CBF e aguarda retorno. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.