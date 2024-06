Filha de Silvio Santos parte para o ataque contra Globo e Luciano Huck

Daniela Beyruti fez uma declaração polêmica sobre as homenagens aos artistas do SBT que vêm sendo feitas pelo Domingão com Huck. A filha de Silvio Santos, alfinetou a TV Globo alegando que a emissora precisa parar de "surfar na onda" da concorrência.

Tudo começou após o jornalista Flávio Ricco divulgar que a TV Globo tinha interesse em homenagear Carlos Alberto de Nóbrega, de 88 anos, pelo seu trabalho no SBT com o programa "A Praça É Nossa".

A filha de Silvio Santos então escreveu na publicação: "Ah... Chega, né, minha gente? As homenagens aos nossos artistas serão feitas por nós, com muita honra. Chega de surfar nossa onda, rede Globo e senhor Luciano Huck".

Contudo, apesar das especulações, o humorista não teria recebido nenhum convite oficial para participar do programa. Caso fosse confirmado, Nóbrega seria o segundo artista do SBT a ser homenageado no Domingão.

Vale lembrar que em março deste ano, o apresentador Raul Gil foi convidado por Huck para receber uma homenagem da TV Globo. Na ocasião, o artista pôde rever momentos marcantes da sua carreira, além de assistir a depoimentos carinhosos de amigos e do público.

