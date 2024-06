Guia da Eurocopa Dia 5: veja agenda, escalações e onde assistir

O dia cinco da Eurocopa encerra a primeira rodada da competição, com a estreia das selções do Grupo F. A chave tem como favoritos Portugal e Turquia, ambas classificadas em primeiro lugar nas eliminatórias. A seleção turca entra em campo contra a Geórgia às 13h (horário de Brasília), no estádio Signal Iduna Park, em Dortmund. Em seguida, a equipe liderada por Cristiano Ronaldo encara a República Tcheca, no Red Bull Arena, em Leipzig, às 16h.





Turquia x Geórgia

A Seleção Georgiana entra em campo para disputar a Euro pela primeira vez na história, mas para buscar a classificação terá que superar a campanha das eliminatórias, na qual se salvou somente na repescagem. Por outro lado, a Turquia é a segunda favorita para avançar para as oitavas de final. Além disso, no histórico de confronto direto os turcos venceram as cinco partidas em que se enfrentaram e nunca levaram um gol da Georgia. Apesar da vantagem turca, a eficiência da equipe tem sido decepcionante em 2024, com três derrotas e um empate nos amistosos disputados. O duelo pode gerar uma boa disputa entre os meios de campo, com Çalhanolu pelo lado turco e Kvaratskhelia pelo georgiano, os dois grandes nomes dos elencos.

Data: terça-feira (17/6), às 13h.

Transmissão: CazeTV.

Escalações prováveis:

Turquia

Bayindir; Celik, Akaydin, Bardakci, Müldür; Çalhanolu, Ozcan; Kahveci, Yildiz, Aktürkoglu; Kiliçsoy. Técnico: Vincenzo Montella.

Geórgia

Mamardashvili; Gocholeishvili, Kverkvelia, Kashia, Azarov; Lobjanidze, Aburjania, Gagnidze, Kvaratskhelia; Kiteishvili e Mikautadze. Técnico: Willy Sagnol.

Portugal x República Tcheca

O maior artilheiro da Eurocopa, Cristiano Ronaldo, faz a provável última estreia na competição na qual já jogou cinco edições e foi campeão em 2016. A expectativa de ver a Seleção Portuguesa em campo vai além do astro nacional, a equipe entra como favorita ao título recheada de grandes nomes como Bruno Fernandes, Rúben Dias e Bernardo Silva. A República Tcheca busca superar a aparição na última Euro, em que ficou no quase ao conseguiu terminar em terceiro com a pontuação empatada à Croácia, mas com saldo de gols menor. Nas eliminatórias, os portugueses ficaram invictos e conquistaram a maior pontuação geral. Já os tchecos ficaram na vice colocação do grupo com apenas uma derrota.





Data: terça-feira (18/6), às 16h.

Transmissão: SporTV.

Escalações prováveis:

Portugal

Diogo Costa; António Silva, Pepê, Rúben Dias, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, João Palhinha, Rúben Neves ; Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

República Tcheca

Stanek; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Soucek, Provod, Barak, Jurasek; Kuchta, Schick. Técnico: Ivan Hasek.





