Nos acréscimos, Portugal vence a República Tcheca de virada por 2 x 1

Portugal virou em cima da República Tcheca, nos minutos finais, e confirmou a vitória por 2 x 1 na estreia da Euro 2024. Com o jogo desta terça-feira (18/6), em Leizig, Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro jogador a atuar em seis edições de Euro, além de ser o maior artilheiro da história da competição.

O duelo encerrou a primeira rodada de jogos da Euro. Pela outra partida da Chave F, a Turquia derrotou a Geórgia por 3 x 1, nesta terça-feira (18/6), e lidera o grupo devido ao saldo de gols. Portugal está na cola com a pontuação empatada, em seguida a República Tcheca e na laterna, a Seleção Georgiana.

Desde o começo, a Seleção Portuguesa aproveitou os erros adversários para dominar a partida, já que os tchecos encaravam dificuldades em sair com a bola do campo defensivo. Apesar de Portugal conseguir jogar no campo de ataque, a seleção rival fazia um bom trabalho na interceptação. Mas a pressão era sufocante para a equipe da República Tcheca.

Apesar da presença portuguesa forte no lado tcheco do gramado, a primeira chance clara de Portugal foi somente aos 31 minutos, com o próprio artilheiro da história da competição. Bruno Fernandes fez a enfiada à distância e a bola chegou limpa para Cristiano Ronaldo na marca do pênalti, mas o goleiro Stanek esalmou para cima.

Já na primeira etapa Portugal confirmava o favoritismo e dava dicas de como seria a segunda metade. Nos primeiros 45 minutos, foram 408 passes portugueses contra somente 141 tchecos. Além disso, foram oito escanteios para o time de Roberto Martínez contra nenhum do rival.

No começo, o segundo tempo não se diferenciou muito do primeiro. A Seleção Tcheca teve que manter o ritmo de defesa para aguentar mais 45 minutos de ataque oposto. Mas em uma chance inédita, equipe de Ivan Hasek teve a chance de mostrar que o destino da partida não estava definido, apesar dos números.

Mesmo com apenas 25% de posse de bola, a República Tcheca conseguiu superar o favoritismo rival e marcar 1 x 0 na equipe do jogador cinco vezes melhor do mundo. De fora da grande área, Provod recebeu a bola atrasada de Coufal e chutou de primeira no canto esquerdo do gol.

Após tomar a frente do jogo, os tchecos tropeçaram e deixaram Portugal mais perto de reviver na partida. Aos 24 minutos, Nunu Mendes estava com a bola pelo lado esquerdo da área e no cruzamento o zagueiro Hranác deu um toque que balançou as redes contra a própria equipe.

A Seleção Portuguesa precisou de uma alteração para decidir o jogo. Francisco Conceição entrou aos 45 minutos e dois minutos depois recebeu a bola de Pedro Neto na pequena área e chutou por debaixo do goleiro e definiu a virada.

Ficha técnica

Portugal 2 x 1 República Tcheca

Gols: Provod, Hranác (contra) e Francisco Conceição.

Cartões amarelos: Soucek, Schick, Rafael Leão e Francisco Conceição.

Escalações:

Portugal

Diogo Costa; Rúben Dias, Pepe, Nunu Mendes (Pedro Neto), Dalot (Inácio); Vitinha (Francisco Conceição), Bruno Fernandes, Cancelo (Semedo); Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Rafael Leão (Jota). Técnico: Roberto Martínez.

República Tcheca

Stanek; Holes, Hranác, Krejcí; Coufal, Sulc (Sevcik), Soucek, Provod (Barak), Doudera; Kuchta (Lingr) e Schick (Chytil). Técnico: Ivan Hasek.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.

