"Bruxo russo" da Copa de 2018 revela planos para vir ao Brasil

Já fazem mais de 6 anos que o russo Yury Torsky ganhou a simpatia do brasileiro. O homem de 40 anos foi o responsável por representar os torcedores tupiniquins durante um jogo da Seleção contra o México na Copa do Mundo da Rússia em 2018 — quando pouqussímos brasileiros conseguiram assistir a partida localmente. Agora, o russo (que virou o amuleto da sorte do país) foi a público compartilhar a saga que trava para poder vir ao Brasil.



Torsky compartilhou que recentemente conseguiu o passaporte internacional da Rússia depois de tentar por 6 seis anos. Essa tentativa, inclusive, custou o emprego de Torsky — em 2018, ele trabalhava no Centro Espacial de Samara, cidade no Sudeste da Rússia.

O russo também escreveu pelas redes sociais que conseguiu o Cadastro de Pessoa Física (CPF) brasileiro, mas que ainda enfrenta dificuldades para chegar ao Brasil. "Agora estou tentando resolver de alguma forma o problema das passagens para o Brasil, que, como vocês sabem, fica muito longe de mim. Sim, estou passando por um momento difícil agora, mas espero que tudo dê certo", contou.

Pelos comentários, os seguidores do russo (ele já soma mais de 74 mil) ofereceram ajuda para comprar as passagens e incentivaram que o homem se mude para o Brasil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ????? ???????? (@zalbar_1984)

Relembre a história do "torcedor misterioso"

Naquela Copa de 2018, o Brasil venceu o México por 2 a 0 nas oitavas de final. A alegria foi embalada por Torsky, que com um semblante de poucos amigos balançava uma bandeira do Brasil na tímida torcida tupiniquim.

Logo, o homem viralizou nas redes sociais e a identidade dele virou alvo de curiosidade dos brasileiros. Em 7 de agosto daquele ano, o internauta Wagner Ponciano revelou ao repórter do Correio Fernando Jordão a identidade de Torsky. O russo cedeu uma entrevista ao jornal.

Torsky contou que nasceu na cidade de Mirny, que fica a quase 10 mil quilômetros de distância da capital, Moscou. Na época, contudo, ele morava em Samara — palco da partida entre Brasil e México. Fã de O Guia dos Mochileiros das Galáxias, Yury trabalhava no Centro Espacial de Samara, de onde são lançados os foguetes russos.

Ele ainda contou que comprou a bandeira brasileira em 2011, na cidade de Cayenne, na Guiana Francesa. Fã de futebol e do Brasil, Torsky celebrou: "Fiquei muito feliz de ver o Brasil na minha cidade".