Guia do dia 7 da Euro: Veja agenda, escalações e onde assistir

Na última rodada, o espanhol de 16 anos Lamine Yamal (centro) se tornou no jogador mais novo na história do torneio a dar uma assistência - (crédito: Lluis Gene / AFP)

O dia sete da Euro 2024 presentará os amantes do futebol europeu com o grande confronto do campeonato até aqui. No fechamento da jornada da vez, às 16h, Itália e Espanha fazem o embate de destaque do dia regrados sobre forças distintas.

A Azzurra busca a segunda vitória consecutiva no Grupo B enquanto tenta se inspirar na campanha vencedora da última edição da competição, em 2021. Algumas peças do elenco campeão seguem com protagonistas, e, inclusive, brilharam na primeira rodada. O ítalo-brasileiro Jorginho, de 32 anos, e Barella, de 27, dão os toques de experiência ao meio de campo da Itália. O segundo, aliás, fechou o placar positivo de 2 x 1 no embate contra a Albânia, no primeiro jogo.

Enquanto isso, a Espanha terá no leque de opções a potência da juventude. Também na perseguição do segundo triunfo após a vitória por 3 x 0 sobre a Croácia, La Roja chega à segunda rodada em meio a bons ares graças a alguns dos atletas mais novos do torneio.

A vitória sobre Modric & Cia. teve ajuda de veteranos, é verdade. Carvajal e Morata foram às redes. No entanto, os atacantes Lamine Yamal, Nico Williams e Pedri foram fundamentais no embate, assim como prometem ser no próximo confronto. Eles possuem, respectivamente, 16 e 21 anos de idades, no caso dos dois últimos.

Outra equipe que também pode chegar perto da classificação com um triunfo é a Inglaterra. Às 13h, o English Team persegue outro momento de glória após sair na frente na primeira jornada. Diante da Sérvia, venceu pelo placar de 1 x 0.

Agora, terá pela frente a Dinamarca. Dona de elenco bem composto, a equipe liderada por Christian Eriksen promete dar trabalho aos ingleses. Irá a campo com a necessidade de uma vitória, por ter empatado na estreia em 1 x 1, contra a Eslovênia.

Falando nos eslovenos, serão eles os responsáveis por iniciar o novo dia. Às 10h, o encontro com a Sérvia colocará frente a frente seleções que buscam as primeiras vitórias no torneio. A equipe liderada pelo goleiro Jan Oblak saiu no lucro ao arrancar um empate contra a favorita Dinamarca.

Já a Sérvia, fará frente ao arqueiro do Atlético de Madrid com um ataque poderoso. Vlahovic, da Juventus, e Mitrovic, parceiro de Neymar no Al-Hilal, serão os responsáveis pelos gols. A seguir, veja o melhor do sétimo dia da Euro 2024.

Eslovênia x Sérvia

A depender do resultado da Dinamarca diante da Inglaterra, a Sérvia enfrentará situação difícil para se classificar caso não some pontos na segunda rodada. Apesar de ter registrado boa apresentação contra os britânicos, saiu atrás e não foi capaz de reverter o cenário desfavorável. Agora, contará com as estrelas de um elenco superior ao do rival da vez para somar os primeiros três pontos. Vlahovic, Mitrovic, Milinkovic-Savic e Kostic são os nomes da esperança. Do outro lado do favoritismo, a Eslovênia terá dificuldade para performar caso não conte com apresentação coletiva de destaque. Oblak, no gol, e Sesko, no ataque, podem fazer a diferença. Porém, podem não ser o suficiente contra uma equipe superior. Entretanto, podem usar como argumento favorável o fato de terem dado trabalho à Dinamarca na primeira rodada, justamente um time de maior qualidade técnica.



Data e horário: Quinta-feira (20/6), às 10h

Local: Allianz Arena, Munique

Transmissão: Cazé TV

Escalações prováveis:

Eslovênia

Jan Oblak; Karnicnik, Bijol, Drkusic e Janza; Mlakar, Stojanovic, Elsnik e Cerin; Sesko e Sporar. Técnico: Matjaz Cek

Sérvia

Rajkovic; Milenkovic, Pavlovic e Veljkovic; Zivkovic, Gudelj, Lukic e Kostic; Tadic e Milinkovic-Savic; Vlahovic. Técnico: Dragan Stojkovic

Dinamarca x Inglaterra

Por mais incrível que pareça, a seleção dinamarquesa é mais bem sucedida na Euro do que o selecionado inglês. Enquanto os escandinavos possuem um título e três presenças nas semifinais, a trupe de Jude Bellingham jamais levantou a taça. Só registrou, além disso, uma aparição na decisão. O cenário atual, entretanto, é diferente. A favorita Inglaterra dispõe de elenco estrelado. Cotada como uma das favoritas ao título, tem peças boas o suficiente para bater de frente com qualquer adversário. A atuação do setor ofensivo, carro chefe, será determinante. Bellingham, Kane, Saka e Foden fazem muito mais do que apenas a diferença. A Dinamarca possui nomes de destaque, também, na defesa. A linha de cinco formada por Bah, Andersen, Christensen, Vestegaard e Kristiansen é sólida, mas precisará de um dia de felicidade para fazer frente a um elenco adversário de peso. Será, além disso, outra dependente de uma boa atuação coletiva.

Data e horário: Quinta-feira (20/6), às 13h

Local: Commerzbank Arena, Frankfurt

Transmissão: SporTV e Globoplay

Escalações prováveis:

Dinamarca

Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Kristiansen, Norgaard, Christian Eriksen, Hojbjerg, Mæhle; Hojlund, Poulsen. Técnico: Kasper Hjulmand

Inglaterra

Pickford; Walker, John Stones, Guéhi, Trippier; Alexander-Arnold, Declan Rice; Saka, Bellingham, Phil Foden; Harry Kane. Técnico: Gareth Southgate

Itália x Espanha

Um clássico europeu será responsável por fechar o sétimo dia de torneio. Ao contrário do que poderá ser visto em campo, somam retrospecto recente desequilibrado. Nas últimas doze partidas entre si, foram seis vitórias espanholas, contra três italianas, somadas a outros três empates. Neste recorte de tempo, inclusive, chegaram a decidir uma decisão do torneio. Em 2012, La Roja foi campeã com direito a goleada por 4 x 0 diante da Azzurra. Dessa vez, assim como já mencionado, serão protagonistas de um embate nivelado. Com destaque, principalmente, para os duelos entre o ataque vermelho e a defesa azul.

A Espanha possui atacantes rápidos, especialistas em transições ofensivas. Lamine Yamal e Nico Williams podem ser desequilibrantes. Do outro lado, a Itália se sobressai no primeiro terço do gramado. Capitão, Donnarumma é um dos grandes nomes da posição na competição. Nos flancos, Di Marco e Di Lorenzo, acostumados a correr grandes distâncias como alas, possuem recursos o suficiente para conter as investidas dos atacantes espanhóis. No centro, a jovem dupla canhota composta por Bastoni, de 25 anos, e Calafiori, de 22, pode entregar um mix entre entrosamento, velocidade e bom trato com a bola.

Data e hora: Quinta-feira (20/6), às 16h

Local: Arena AufSchalke, Gelsenkirchen

Transmissão: SporTV e Globoplay

Escalações prováveis

Itália

Gianluigi Donnarumma; Di Lorenzo, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori e Federico Dimarco; Jorginho, Nicolò Barella e Davide Frattesi; Lorenzo Pellegrini, Federico Chiesa e Gianluca Scamacca (Ciro Immobile). Técnico: Luciano Spaletti.

Espanha

Unai Simón; Daniel Carvajal, Le Normand, Nacho Fernández e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz e Pedri; Lamine Yamal, Álvaro Morata e Nico Williams. Técnico: Luis De La Fuente.

