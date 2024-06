Guia da rodada 11 do Brasileirão 2024: Jogos, escalações e onde assistir

A emoção do futebol nacional continua presente em meio à disputa da Copa América e da Eurocopa no mundo da bola, então a 11ª rodada do Brasileirão 2024 não vai deixar a desejar. Com dez jogos neste fim de semana, entre sábado (22/6) e domingo (23/6), a elite do país entra em campo com direito a disputa de clássicos e previsão de muitas mudanças nos extremos da tabela.

O carro chefe são os confrontos estaduais entre gigantes. Primeiro é a vez do Gre-Nal 442, mas longe dos palcos tradicionais. O clássico gaúcho acontece no Couto Pereira, em Curitiba, em razão do desastre natural que afetou o Rio Grande do Sul e, consequentemente, os estádios de Grêmio e Internacional. Depois, o Fluminense, atravessando uma crise e com Fernando Diniz na berlinda, pega o rival Flamengo justo no momento em que o rubro-negro é o líder do campeonato para uma prova de fogo no Maracanã.

A largada da bateria será para o Criciúma, do congolês Yannick Bolasie, receber o vice-líder Botafogo, ansioso para tentar recuperar a ponta. O dia de sábado ainda terá os sem técnico Vasco e Atlético Goianiense, após demissões de Álvaro Pacheco e Jair Ventura, encarando Cuiabá e São Paulo, respectivamente.

Olhando para a parte de cima da tabela, no domingo, Bahia e Cruzeiro também se encaram de olho em um lugar no G-4, assim como o quarto colocado Athletico-PR contra um Corinthians desesperado para sair da degola. Atual campeão, o terceiro colocado Palmeiras recebe o Juventude no Allianz Parque.

Confira, a seguir, os detalhes sobre a 11ª rodada do Brasileirão 2024.



Criciúma x Botafogo

A equipe catarinense conseguiu uma vitória suada na última rodada, 2 x 1 de virada que fez com que saíssem na zona de rebaixamento e pulasse para a 14ª posição. O Fogão também teve uma atuação surpreendente no jogo do meio da semana, quando conseguiu fechar os 90 minutos em 1 x 1, com gol de empate no último lance da partida. O clube carioca perdeu a posição de líder para o Flamengo e agora está um ponto atrás do rival. Este encontro entre Criciúma e Botafogo é o primeiro depois de quase nove anos, quando o Tigre venceu por 1 x 0, em novembro de 2015.

Data: sábado (22/6), às 16h.



Local: Estádio Heriberto Hülse, Criciúma.

Transmissão: Premiere e SporTV.

Prováveis escalações:

Criciúma

Gustavo; Jonathan, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Ronald, Newton e Matheusinho; Bolasie e Arthur Caíke. Técnico: Cláudio Tencati.

Botafogo

John Victor; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Cuiabano; Marlon Freitas, Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Óscar Romero; Luiz Henrique e Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge.

Grêmio x Internacional

O GreNal de número 452 é o primeiro após inicio dos momentos de calamidade em que o Rio Grande do Sul vive. Assim como o estado, as equipes passam por momento de reestruturação e este clássico gaúcho tendo que ser disputado fora do RS demostra a fase da melhor forma. No campeonato, o Inter vive uma situação estável, na nona colocação, ao contrário do rival que passa pelo drama de estar na zona vermelha da tabela. Apesar de estar classificado para as oitavas da Libertadores, o tricolor não vence no Brasileirão desde 20 de abril. O colorado entra em campo vitorioso após a levar os três pontos pelo 1 x 0 contra o Corinthians.

Data: sábado (22/6), às 17h30.



Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba.

Transmissão: TV Globo e Premiere.

Prováveis escalações:

Grêmio

Marchesin; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Du Queiroz, Carballo, Edenilson, Gustavo Nunes e Pavon; Nathan Fernandes. Técnico: Renato Gaúcho.

Internacional

Fabricio; Bustos, Igor Gomes, Mercado, Renê; Fernando, Bruno Henrique, Bruno Gomes, Wanderson; Wesley, Alario. Técnico: Eduardo Coudet.

Cuiabá x Atlético-GO

A equipe mato-grossense está no embalo e agora enfrenta o Atlético Goianiense em casa após beliscar uma vitória fora. Em quatro jogos, o Dourado fez 12 gol, sendo sete como visitante. O time protagonizou a segunda maior goleada desta temporada do Brasileirão, até o momento, com a vitória por 5 x 0 contra o Fortaleza. Jáo adversário da noite vem de uma derrota com frustração. Apesar de ter escapado do Z-4, o Dragão disperdiçou uma chance de levar três pontos na rodada do meio da semana, quando tropeçou e levou a virada por 2 x 1 do Criciúma. Além disso, a equipe tem um desfalque importante, o goleiro Ronaldo, expulso nos acréscimos na partida anterior.

Data: sábado (22/6), às 18h30.



Local: Arena Pantanal, Cuiabá.

Transmissão: Premiere.

Prováveis escalações:

Cuiabá

Walter; Alexandre, Marllon, Empereur, Ramon; Mineiro, Sobral; Cafu, Max, Clayson; Pitta. Técnico: Petit.

Atlético-GO

Rangel; Maguinho, Gustavo, Henrique, Romão; Rhaldney, Lucas Kal, Baralhas; Shaylon, Emiliano Rodriguez e Luiz Fernando. Técnico: Jais Ventura.

Vasco x São Paulo

No duelo entre RJ x SP, os dois representantes buscam os três pontos para finalidades opostas. Sem vencer há quatro jogos, o Gigante da Colina dormiu na última vaga da zona de rebaixamento ao fim da rodada 10, com a derrota por 2 x 0 do Juventude. Além disso, o Vasco passa por um momento transitório, em decorrência à demissão do técnico Álvaro Pacheco, após 30 dias no cargo. Apesar de ocupar a 7ª colocação, o São Paulo também chega derrotado, por levar 1 x 0 em casa, do Cuiabá. O time alvinegro vai atrás do resultado positivo, no qual não conquista desde 2020, desde então o tricolor paulista venceu três e empatou dois.

Data: sábado (22/6), às 21h30.



Local: São Januário, Rio de Janeiro.

Transmissão: SporTV e Premiere

Prováveis escalações:



Vasco

Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton; Zé Gabriel, JP e Galdames; Rossi, Adson, Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

São Paulo

Jandrei; Alan Franco, Arboleda, Diego Costa; Igor Vínicius, Luiz Gustavo, Nestor, Lucas, Welington; Luciano (Wellington Rato), Calleri. Técnico: Luís Zubeldía.

Bahia x Cruzeiro

O clube baiano e o mineiro estão na quinta e sexta colocação, respectivamente, e a disputa entre os dois pode valer um espaço no G-4. O Bahia tem a vantagem de mandante, já que tem 100% de aproveitamento na Arena Fonte Nova no campeonato e o Cruzeiro não vence no campo soteropolitano desde 2014. O tricolor tropeçou na rodada passada e perdeu a invencibiliade de nove jogos no Brasileirão. O time celeste por, outro lado, segue em sequência positiva, há três partidas sem derrotas. Em confronto disputado, as duas equipes tem cinco vitórias e duas derrotas. Com três empates, o Bahia tem um a mais, mas o Cabuloso tem um jogo pendente.

Data: domingo (23/6), às 16h.



Local: Arena Fonte Nova, Salvador.

Prováveis escalações:

Bahia

Marcos Felipe; Xavier, Kanu, Luciano; Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Cauly, Jean Lucas; Everaldo e Thaciano. Técnico: Rogério Ceni.

Cruzeiro

Anderson; Willian, Zé Ivaldo, João Marcelo, Marlon; Lucas Silva, Lucas Romero; Gabriel Veron, Arthur Gomes, Matheus Pereira; Robert. Técnico: Fernando Seabra

Athletico-PR x Corinthians

O confronto na Arena da Baixada colocará frente a frente equipes que vivem momentos distintos no campeonato. O Furacão está no G-4 e apenas a três pontos do líder Flamengo. O Corinthians está no Z-4, a um do lanterna Fluminense. A crise no Parque São Jorge é estridente. Na atual edição do torneio por pontos corridos, o alvinegro paulista venceu apenas uma partida, e foi derrotado em cinco oportunidades. Os sete gols marcados, além disso, só são inferiores ao ataque do Grêmio. O time gaúcho, no entanto, possui duas partidas a menos. O próximo confronto acontece, mesmo que longe, em meio a fortes protestos na zona leste paulistana. O time de Curitiba vem de dois empates, é verdade. Mas, até aqui, faz campanha sólida. São sete gols de saldo positivo, além de cinco vitórias em cinco confrontos.

Data e hora: Domingo (23/6), às 16h

Local: Arena da Baixada, Curitiba

Transmissão: Cazé TV

Escalações prováveis:

Athletico-PR

Léo Linck; Leo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno, Esquivel; Erick, Fernandinho; Nikão, Christian, Cuello; Mastriani. Técnico: Cuca

Corinthians

Donelli; Matheus França, Cacá, Gustavo Henrique, Hugo; Breno Bidon, Raniele; Rodrigo Garro, Igor Coronado, Wesley, Arthur Sousa. Técnico: António Oliveira

Fluminense x Flamengo

O Fla-Flu de número 451 trará rivais cariocas em situações completamente distintas. Na conjuntura atual, vivem o exato oposto do que tomou forma em 2023. Enquanto o Flamengo empilhou vices e eliminações, o Fluminense foi campeão da América pela primeira vez. Agora, o rubro-negro é referência na edição da vez do BR. Além de líder isolado, foi derrotado apenas uma vez na competição. Junto de si, possui um plantel em sintonia mesmo desfalcado por conta da Copa América, e ostenta o melhor ataque do campeonato, com 18 gols. O tricolor é o último colocado. Além de ter sido derrotado em seis oportunidades, venceu apenas uma vez. O ataque, em contrapartida, é o pior. São exatamente 18 gols sofridos.

Data e hora: Domingo (23/6), às 16h

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Transmissão: TV Globo e Premiere

Escalações prováveis:

Flamengo

Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Léo Pereira; Vitor Hugo, Lorran, Gerson, Bruno Henrique, Luiz Araújo, Pedro. Técnico: Tite

Fluminense

Fábio; Marquinhos, Antônio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Martinelli, Lima e Renato Augusto; Douglas Costa, John Kennedy e Cano. Técnico: Fernando Diniz

Atlético-MG x Fortaleza

Depois de sofrer oito gols em duas partidas, contra Palmeiras e Vitória, o Galo corre atrás da recuperação. E nada melhor do que voltar a vencer diante da própria torcida. Para o embate da vez, o clube mineiro terá a volta de Hulk, expulso na goleada contra o alviverde paulista. Uma vitória poderá colocar a equipe de volta no G-8, caso também conte com tropeços de Internacional e Red Bull Bragantino. O Fortaleza, no entanto, pode ser osso duro de roer. Apesar de terem atuado contra o Bahia com a ressaca do título da Copa do Nordeste, vêm de vitória diante do Grêmio na última rodada.

Data e hora: Domingo (23/6), às 18h30

Local: Arena MRV

Transmissão: SporTV e Premiere

Atlético-MG

Everson; Bruno Fuchs, Lemos e Igor Rabello; Saravia, Bataglia (Igor Gomes), Zaracho e Gustavo Scarpa; Alisson, Alan Kardec e Cadu. Técnico: Gabriel Milito.

Fortaleza

João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Hércules e Pochettino; Pikachu, Kevin e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Palmeiras x Juventude

O alviverde paulista vivem momento de êxtase regrado por um das grandes promessas reveladas pelo clube nos últimos anos. Nas vitórias contra Galo e Red Bull Bragantino, o jovem Estêvão, de 17 anos, abriu a caixa de ferramentas. Dos pés dele, foi originada a inspiração palmeirense para subir na tabela. Com os triunfos, a equipe saltou da quinta para a terceira colocação. Ao todo, são seis triunfos em 10 partidas, além de ir a campo para o próximo confronto com a melhor defesa do torneio. Foram apenas cinco gols sofridos. O Juventude, adversário da vez, porém, também chega embalado. Na última rodada, venceu o Vasco, por 2 x 0. A equipe carioca não tem sido parâmetro de competitividade, é verdade. Mas, por ser um time de expressão no cenário nacional, tem a própria moral elevada. Ademais, vive momento positivo, de forma geral. Além de ter sido derrotada em apenas duas oportunidades, está a dois pontos do G-8.

Data e hora: Domingo (23/6), às 18h30

Local: Allianz Parque, São Paulo

Transmissão: Premiere

Palmeiras

Weverton; Mayke, Naves, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Estêvão e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Juventude

Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson, Mandaca (Jean Carlos) e Nenê; Erick e Gilberto. Técnico: Roger Machado

Red Bull Bragantino x Vitória

O Vitória vive momento de recuperação no campeonato. Invicto há quatro rodadas, o rubro-negro baiano registrou sequência importante de triunfos. Por 2 x 1, venceu o Internacional, antes de bater o Atlético-MG, pelo placar de 4 x 2. O percurso do clube do Barradão rendeu uma escalada na tabela. Antes penúltimo colocado, se encontra na 15ª colocação, com chances de colar na zona de classificação à próxima Sul-Americana com uma nova vitória. Porém, possui terceiro pior ataque na competição, com 17 tentos sofridos. Este poderá ser justamente o ponto aproveitado pelo time de Bragança Paulista. Oitavo colocado, o Massa Bruta está a três pontos do G-4, e pode, como de costume, arranjar um lugar ao sol entre as primeiras posições do campeonato mais amado do país.

Data e hora: Domingo (23/6), às 18h30

Local: Nabi Abi Chedid, Bragança

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Red Bull Bragantino

Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Eric Ramires e Lucas Evangelista; Helinho, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha

Vitória

Lucas Arcanjo; Cáceres, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Santos, Léo Naldi e Willian Oliveira; Matheusinho, Osvaldo e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini

*Estagiários sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

