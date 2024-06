Guia do dia 9 da Euro: veja agenda, escalações e onde assistir

Neste sábado (22/6) termina mais um volta da Euro 2024. Para finalizar a segunda rodada, a bateria do dia conta com um jogo do Grupo E e os dois do F. O outro confronto da chave E foi disputado na sexta-feira (21/6), entre Eslováquia e Ucrânia, com vitória de virada do segundo time por 2 x 1, e esperam os outros dois adversários de grupo, Bélgica e Romenia, para definir como acabam nesta rodada. O último chaveamento da tabela segue intacto dos primeiros jogos. Portugal, Turquia, República Tcheca e Geórgia entrarão em campo pela segunda vez ainda.

Para começar, às 10h (horário de Brasília) o duelo entre Geórgia e República Tcheca abre o dia, com jogo no Volksparkstadion, em Hamburgo. Em seguida, Turquia e Portugal duelam pela liderança do grupo às 13h, no Signal Iduna Park, em Dortmund. Por fim, o jogo das 16h é protagonizado por Bélgica e Romenia, no RheinEnergieStadion, em Colônia.

Georgia x República Tcheca

As duas seleções que foram derrotadas na primeira rodada se enfrentam. A Georgia levou 3 x1 da Turquia e é a lanterna do grupo, devido ao saldo de gols. Já a República Tcheca foi derrotada por dois gols de Portugal e uma bola tcheca que balançou as redes. O destaque do confronto será na ala da frente, com Kvaratskhelia pelo lado gerogiano e Schick como representante tcheco. Com ambas seleção com peso no ataque, as espectativas sobre o jogo deve ser de altas chances ofensivas.

Data: sábado (22/6), às 10h.

Local: Volksparkstadion, Hamburgo.

Transmissão: SporTV.

Prováveis escalações:

Georgia

Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Kakabaze, Chakvetadze, Mekvabishvili, Kochorashvili, Tsitaishvili; Mikautdze e Kvaratskhelia. Técnico: Willy Sagnol.

República Tcheca

Stanek; Holes, Hranác, Ladislav; Soucek, Coufal, Provod, Sulc, Doudera; Schick e Kuchta. Técnico: Ivan Hasek.

Turquia x Portugal

Em duelo de favoritismo, Turquia e Portugal brigam pela primeira colocação do Grupo F. Na primeira rodada, seguiu o que era esperado, vitória turca e portuguesa contra os adversários com menor chance de classificação. A Seleção Turca lidera os outros três com saldo de gols superior ao dos portugueses. No jogo de estreia a Turquia venceu a Georgia por 3 x 1, enquanto os portugueses conseguiram arrancar 2 x 1 da República Tcheca. Apesar de já se saber que equipe de Vincenzo Montella vinha como forte concorrente mas era esperado uma dominância portuguesa ainda maior no grupo, mas a atuação do jovem Arda Guler pode mudar o rumo das coisas.

Data: sábado (22/6), às 13h.

Local: Signal Iduna Park, Dortmund.

Transmissão: CazeTV.

Prováveis escalações:

Portugal

Diogo Costa; Rúben Dias, Pepe, Nunu Mendes; Dalo, Vitinha, Bruno Fernandes, Cancelo; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Rafael Leão. Técnico: Roberto Martínez.

Turquia

Gunok; Muldur, Akayadin, Bardakci, Kadioglu; Calhanoglul, Ayhan; Arda Guler, Kökçü, Yildiz; Yilmaz. Técnico: Vincenzo Montella.

Bélgica x Romenia

As espectativas sobre a Bélgica estão sendo ilusórias, já que a equipe é a única seleção do grupo que ainda não conquistou a primeira vitória. Era esperado que os Red Devils brilhassem, com elenco de peso e a boa fase do centroavante Romelu Lukaku mas a decepção tomou conta da primeira rodada. A Romênia triunfou contra a Ucrânia e conquistou um saldo vantajoso devido aos três gols que balançaram as redes. A Seleção Belga tropeçou contra a Eslováquia por 1 x 0 e é a lanterna da chave.

Data: sábado (22/6), às 16h.

Local: RheinEnergieStadion, Colônia.

Transmissão: CazeTV.

Prováveis escalações:

Bélgica

Casteels; Castagne, Faes, Debast, Carrasco; Mangala, Onana; Doky, De Bruyne, Trossard; Lukaku. Técnico: Domenico Tedesco.

Romenia

Nita; Ratiu, Dragusin, Andrei Burca, Bancu; Marin; Denis Man, Marin, Stanciu, Coman; Dragus. Técnico: Eduard Iordanescu.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.

Saiba Mais Esportes Bélgica x Romênia: onde assistir, escalações e arbitragem

Bélgica x Romênia: onde assistir, escalações e arbitragem Esportes Mbappé notifica PSG e cobra R$ 581 milhões atrasados

Mbappé notifica PSG e cobra R$ 581 milhões atrasados Esportes Após triunfo fora, meia Allano quer Criciúma em busca de vitória dentro de casa

Após triunfo fora, meia Allano quer Criciúma em busca de vitória dentro de casa Esportes Fluminense terá retornos contra o Flamengo; veja provável escalação

Fluminense terá retornos contra o Flamengo; veja provável escalação Esportes Investidor do Atlético manda recado para torcedores: ‘Não estamos dando desculpas’

Investidor do Atlético manda recado para torcedores: ‘Não estamos dando desculpas’ Esportes Geórgia x República Tcheca: onde assistir, escalações e arbitragem