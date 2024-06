Uruguai estreia contra o Panamá na Copa América neste domingo

Sergio Rochet, Guillermo Varela, Matias Viña, Giorgian de Arrascaeta, Nicolás de la Cruz e Agustín Canobbio... em um primeiro momento, essa parece ser apenas uma lista parcial de um possível time do Uruguai para a estreia na Copa América, neste domingo (23/06), às 22h, contra o Panamá. Mas no ponto de vista dos torcedores de times brasileiros, os nomes são o motivo para a equipe celeste ser a mais secada na edição de 2024 da competição.

Explica-se: como o Campeonato Brasileiro não parou para a realização da Copa América, o Uruguai é o responsável por gerar o maior número de desfalques na Série A. Nem mesmo o Brasil causou tantos estragos nas equipes locais — apenas três jogadores de times do país estão servindo à Seleção. Assim, quando a bola rolar na estreia uruguaia, torcedores de Flamengo, Athletico-PR e Internacional estarão unidos na expectativa de participação mais breve possível do país celeste na competição continental.

Os flamenguistas são os mais afetados. Varela, Viña, Arrascaeta e De la Cruz estão fora dos compromissos do clube para jogar a Copa América. Embora em menor número, Inter e Athletico-PR perderam titulares com as ausências de Rochet e Canobbio. Se o Uruguai chegar à decisão da competição, por exemplo, o sexteto será desfalque até 14 de julho, data da final. Até lá, o Brasileirão tem mais cinco rodadas a serem disputadas, além das três realizadas e da atual em andamento.

Mais focado em quebrar o jejum de 13 anos sem títulos da Copa América, o Uruguai não parece se importar muito com os prejuízos causados pela convocação do técnico Marcelo Bielsa na Série A do Brasileirão. Prova disso é o possível pouco espaço dado aos jogadores da elite do país na estreia de hoje. Na prévia da escalação, apenas Rochet e De Arrascaeta aparecem como possíveis titulares contra o Panamá.

Se não bastasse ser secado em massa, o Uruguai precisa se livrar da sina da última Copa América realizada nos Estados Unidos. Em 2016, quando o torneio foi jogado no formado atual, com a presença de países das Américas Central e do Norte, a equipe sequer passou da primeira fase. Caiu precocemente em um grupo com México, Venezuela e Jamaica. Com isso, a energia positiva dos torcedores uruguaios na campanha terá importância ainda mais vital para jogar para escanteio os "desejos negativos" entoados pelos brasileiros contra a celeste.