Guia do dia 6 da Copa América: Jogos, escalações e onde assistir

A fase de grupos da 48ª edição da Copa América chegou à segunda bateria de partidas. Nesta terça-feira (25/6), mais quatro seleções participantes do torneio continental farão as respectivas segundas aparições na competição. O principal destaque do dia seis fica com o confronto entre Chile x Argentina, às 22h, responsável por fechar a diária da vez. Mais cedo, às 19h, Peru e Canadá abrem o segundo round da primeira fase.

O encontro entre La Roja e Albiceleste se tornou num clássico do futebol sul-americano. Embora não tenham histórico muito efervescente como outros jogos do continente, viveram capítulos importantes na história recente do torneio. Em 2015 e 2016, o Chile foi bicampeão da América justamente diante da trupe de Lionel Messi. As taças são as únicas conquistadas pelos chilenos no torneio.

Após desencantarem e vencerem a edição de 2021 sobre o Brasil, os argentinos chegam à partida sem o peso de precisar rever um antagonista de momentos traumáticos. Além de tudo, farão parte de um confronto muito mais desnivelado do que se viu na década passada. Os comandados de Lionel Scaloni são os atuais campeões do mundo. Já os de Ricardo Gareca, ficaram de fora do último mundial, e lutam para reestruturar o elenco em meio a uma nova safra de atletas.

O Canadá corre atrás da primeira vitória da própria história no torneio contra uma seleção peruana que é dono de boas participações nas últimas edições. Nas últimas cinco presenças no cenário continental, o Peru chegou às semis em quatro oportunidades. Em uma delas, foi vice-campeã diante do Brasil. O personagem norte-americano não tem a mesma moral. Porém, pode dizer que deu trabalho à Argentina na estreia. A seguir, veja o melhor do quinto dia de Copa América.

Peru x Canadá

A seleção peruana não viveu uma estreia positiva na competição. Na primeira rodada, enfrentou o Chile numa partida que terminou com um sonolento 0 x 0. Para o confronto da vez, pode não contar com um dos principais jogadores do próprio plantel, o lateral esquerdo Advíncula. Lesionado na partida de abertura, o atleta deixou o gramado antes do fim do jogo. Ainda, porém, não tem presença descartada. O Canadá terá como dado a desfavor o fato de nunca ter vencido o Peru. Além disso, precisará se desvencilhar de dado ruim em relação às últimas performances. A equipe de Jesse Marsch não foi às redes nenhuma vez nos últimos três jogos.

Data e hora: Terça-feira (25/6), às 19h

Local: Children's Mercy Park, Kansas City

Transmissão: SporTV e Globoplay

Escalações prováveis:

Peru

Pedro Gallese, Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Marcos López, Andy Polo, Sergio Peña, Wilder Cartagena, Piero Quispe, Edison Flores e Gianluca Lapadula. Técnico: Jorge Fossati.

Canadá

Crépeau; Johnston, Bombito, Cornelius e Davies; Buchanan, Eustaquio, Koné e Millar; Jonathan David e Larin. Técnico: Jesse Marsch.

Chile x Argentina

Se as sensações não são positivas no Peru após o empate na estreia, do lado chileno, são menos ainda. A equipe comandada pelo argentino Ricardo Gareca somou poucas chances de gol na primeira rodada. Além disso, precisou ser salva por Cláudio Bravo. O arqueiro fez pelo menos quatro defesas importantes para garantir a igualdade no placar. A presença de alguns dos veteranos que estiveram no bicampeonato continental também não são pontos favoráveis. Enquanto não decide se perpetua a nova safra de atletas, ou se confia na base vencedora, a Argentina ostenta o poder que a levou ao título mundial. Além da conquista, com o modelo do técnico Lionel Scaloni, a Albiceleste chega ao confronto com 15 vitórias nos últimos 16 jogos. É, além de favorita no confronto, um dos grandes candidatos a vencer o torneio.

Data e hora: Terça-feira (25/6), às 22h

Local: MetLife Stadium, Nova Orleans

Transmissão: SporTV e Globoplay

Escalações prováveis:

Chile

Claudio Bravo; Mauricio Isla, Igor Lichonovsky (Guillermo Maripán), Paulo Díaz e Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Marcelino Núñez, Victor Dávila e Diego Valdés; Alexis Sánchez e Eduardo Vargas. Técnico: Ricardo Gareca.

Argentina

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Otamendi e Marcos Acuña; De Paul, Leandro Paredes e Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez e Ángel Di María. Técnico: Lionel Scaloni.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Neymar elege novo ‘gênio’ do futebol brasileiro e aposta em craque da Copa América

Neymar elege novo ‘gênio’ do futebol brasileiro e aposta em craque da Copa América Esportes Lanterna do Brasileirão, Fluminense demite o técnico Fernando Diniz

Lanterna do Brasileirão, Fluminense demite o técnico Fernando Diniz Esportes Jorge Jesus quer contratação de jogador do Barcelona para o Al-Hilal

Jorge Jesus quer contratação de jogador do Barcelona para o Al-Hilal Esportes Flamengo pretende usar Morro da Viúva para pagar parte do estádio

Flamengo pretende usar Morro da Viúva para pagar parte do estádio Esportes Holanda x Áustria: onde assistir, escalações e arbitragem

Holanda x Áustria: onde assistir, escalações e arbitragem Esportes Diniz é homenageado por torcedores após saída do Fluminense; veja repercussão