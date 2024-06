Técnico do Paraguai opina sobre estilo de Vini Jr: ‘Árbitro tem que impor limites’

A goleada do Brasil por 4 a 1 sobre o Paraguai partiu de uma noite inspirada de Vini Jr. Afinal, o atacante estufou a rede em duas oportunidades e incomodou a defesa adversária com dribles e arrancadas. Diante disso, o argentino Daniel Garnero, técnico da seleção paraguaia, analisou o estilo de jogo do atleta do Real Madrid e acredita que o árbitro deve impor limites.

“Ele tem um jeito de jogar que obviamente não é muito confortável para os rivais aceitarem, mas é para isso que serve o árbitro. O árbitro tem que impor estes limites. Ele joga como acha que deve jogar”, disse o treinador do Paraguai.

Ao longo da partida, o jogador brasileiro se envolveu em discussões com os adversários. No Allegiant Stadium, os paraguaios ficaram incomodados com os dribles do camisa 7. Após um desses bate-bocas, a defesa falhou logo na frente do atacante, que estufou a rede para a alegria da torcida.

Após a grande atuação, a Conmebol elegeu Vini Jr, que também recebeu cartão amarelo, como o melhor da partida. Apesar disso, o jovem fez críticas à entidade, logo depois da partida, ao dizer que “fez um jogo do nível do jogador que é”.

Com o triunfo, o Brasil chega a 4 pontos no Grupo D da Copa América. Por fim, decide diante da Colômbia, na terça-feira (2), às 22h (de Brasília), quem ficará com a liderança da chave. Costa Rica e Paraguai medem forças no mesmo dia e horário.

