Fora da cadeia, Daniel Alves é ‘homem de negócios’ nas redes sociais

Desde que deixou a cadeia, em março deste ano, Daniel Alves repaginou sua vida em público e mantém discrição nas redes sociais. Assim, a conta de jogador está fechada e o ex-lateral se apresenta apenas como ‘Business Man’ (homem de negócios) no X (Twitter). Em vez de foto de perfil, ele usa um círculo verde. E as postagens são raras, excepcionalmente sobre temas específicos, como uma recente mensagem de saudade por um amigo que morreu. No Instagram, ele só publica algo esporadicamente. Desse modo, indica que pretende focar apenas nos negócios.

Afinal, Daniel montou a empresa OQP Sport & Management, para consultoria e gestão de direitos de imagem de atletas. O UOL publicou recentemente que Daniel mantém contato com Renato Guimarães, agente do jogador Pedro Lima – negociado com o clube inglês Wolverhampton, neste mês de junho, por 10 milhões de euros (R$ 58,7 milhões). Embora Renato negue o vínculo com Daniel Alves, fontes do UOL garantiram que há uma relação empresarial entre eles.

Daniel Alves aguarda julgamento de recurso em liberdade

Daniel Alves saiu da prisão, em Barcelona, há três meses, após catorze meses de detenção por estupro. Ele cumpriu apenas 1/4 da pena de 4 anos e 6 meses. E aguarda em liberdade pelo julgamento do recurso na Justiça. Assim, ele deixou o presídio Brians ao lado da advogada, Inés Guardiola, após pagar 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) de fiança.

