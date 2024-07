Olimpíadas de Paris 2024: Filho de Hortência revela quem o inspirou para seguir no hipismo - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/ Instagram João Victor Marcari Oliva

João Victor Marcari Oliva, filho de Hortência, mantém o seu foco atualmente para as Olimpíadas de Paris. Na modalidade do hipismo, ele e seu cavalo Feel Good V.O já chamam atenção naturalmente.

Sincero, ele comentou se sua mãe, Hortência, ícone do basquete, opina muito sobre sua carreira. "Ela não opina muito porque não é o esporte dela. Ela nem gosta de se meter muito nesse assunto. Mas, como atleta, ela já me ajudou muito, tendo longas conversas comigo sobre empenho, concentração, dedicação etc", confessou em entrevista à Quem.

Leia também: Como funciona a logística dos nove cavalos do Brasil na Olimpíada

Em sua terceira olimpíada, João Victor Marcari Oliva confessa que teve uma forte influência do seu pai, Victor Oliva, para seguir nessa modalidade, considerada sofisticada por muitos.

" Comecei no hipismo e a ter essa relação com os cavalos por meio do meu pai. Antes mesmo de eu nascer, ele já criava cavalos. Ele sempre sonhou que eu fosse um cavaleiro, então, desde muito cedo, fui posto em cima dos cavalos e comecei a criar esse vínculo. Desde pequeno tive aulas e contato com cavaleiros que trabalhavam para o meu pai e eram espelhos para mim. Eu gostava de estar neste meio. Depois de um tempo, fui criando o amor pela competição também", comentou.

Se o filho de Hortância manda bem no hipismo e se mostra ansioso com sua terceira Olimpíada, imagine Ingrid Oliveira, dos saltos ornamentais, que enfrentou uma depressão e segue com objetivos firmes em Paris.

O post Olimpíadas de Paris 2024: Filho de Hortência revela quem o inspirou para seguir no hipismo foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.