Renato confirma permanência no Grêmio mesmo em situação complicada

Renato Gaúcho na beira do campo orienta o time do Grêmio durante embate com o Juventude - (crédito: Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio perdeu por 3 a 0 para o Juventude, no clássico gaúcho, válido pela 15ª rodada no Campeonato Brasileiro. Tal resultado negativo deixa a equipe em situação difícil, pois não vence há dois jogos no torneio. Assim, este significou o oitavo revés do Imortal na Série A e a continuidade da equipe na zona de rebaixamento.

Mesmo em situação complicada, o treinador Renato Gaúcho confirmou sua permanência no comando. Ele tornou público que houve uma conversa com a diretoria após o resultado negativo. Assim, os cartolas reforçaram a confiança no comandante.

“Sempre vai haver cobranças. A gente conversa aqui. Hoje, quando terminei o jogo, me reuni com presidente, executivo e vice. Fui ter uma conversa com eles e eles me interromperam. Disseram: “essa conversa não vai haver. Vamos seguir trabalhando, a gente confia no teu trabalho e no nosso grupo”, detalhou o técnico do Imortal.

Em seguida, pela semelhança do cenário com a campanha na edição de 2021 que culminou no rebaixamento da equipe, Renato fez um comparativo com esta temporada.

“Não quero falar de 2021. Quando eu fui embora do Grêmio, falei que ia acontecer isso (rebaixamento). Porque eu estou aqui. Tenho a palavra do presidente, do vice e do executivo e tenho a confiança no meu grupo. Eu confio no meu grupo até a morte. Estou botando a minha cara para bater que o Grêmio vai sair dessa situação”, acrescentou.

“O Grêmio está a uma vitória de sair da zona de rebaixamento”

Vale comprovar o momento negativo do Tricolor Gaúcho em números. Afinal, dos últimos 30 pontos em disputa, a equipe conquistou cinco. Apesar disso, o comandante se mantém esperançoso em uma recuperação da equipe.

“Sabemos que precisamos melhorar na tabela. Muita gente pode achar que lá vem ele com o discurso de novo. Mas o Grêmio está uma vitória praticamente de sairmos dessa situação, dando o rebaixamento e ainda nós temos dois jogos a menos. A gente precisa falar pouco e trabalhar bastante. Continuar o trabalho. Eu sei que o torcedor está bravo, eu sei que o torcedor está triste, nós também. Essa fase vai passar sem dúvida alguma. E tem que passar o mais rápido possível”, demonstrou otimismo.

“Eu continuo falando para vocês, continuo falando principalmente para o nosso torcedor, que o Grêmio vai sair dessa situação fácil. Até porque não é nada desesperador, o Grêmio está praticamente a uma vitória saindo da zona ao rebaixamento e o Grêmio tem jogos a menos”, finalizou.

Neste cenário, o Grêmio se encontra na 18ª posição, com 11 pontos. Importante destacar que o time conta com dois jogos a menos. Exatamente pela paralisação forçada no Campeonato Brasileiro devido a tragédia das enchentes que atingiram o solo gaúcho.

A delegação do Imortal retorna a Porto Alegre ainda na noite deste domingo (07). Posteriormente, retorna a Caxias do Sul, dessa vez para ser mandante no embate com o Cruzeiro. O duelo será válido pela 16ª rodada da Série A e ocorre na próxima quarta-feira (10), às 18h30 (de Brasília), no estádio Centenário.

