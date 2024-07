Guia da final da Copa América: Veja agenda, escalações e onde assistir

A Copa América 2024 chega ao capítulo derradeiro da própria trajetória. No próximo domingo (14/7), a edição da vez do torneio continental conhecerá o dono da taça mais importante no mundo entre seleções das Américas. No Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida, às 21h, com transmissão do SporTV e do Globoplay, Argentina e Colômbia duelarão pelo trono.



Em campo, perseguirão marcas diferentes. Campeã de três torneios consecutivamente (Copa América 2021, Finalíssima e Copa do Mundo), a trupe de Lionel Messi quer voltar a experimentar os dias de glória na competição.

Na noite de domingo, estarão em busca de defender o sucesso conquistado em território brasileiro, há três anos. Com quatro vitórias e um empate em cinco jogos, chegam forte em busca do objetivo.

A Colômbia vive período de solidez. A equipe liderada pelo meio-campista do São Paulo James Rodríguez ostenta 28 jogos sem ser derrotada. É a líder no quesito no mundo do futebol entre seleções.

O próprio jogador do clube do Morumbi é um dos grandes responsáveis por sustentar o dado, principalmente na caminhada na terra do Tio Sam. Até aqui, é quem somou mais assistências (seis) e mais participações diretas em gols (sete). A seguir, veja os detalhes da decisão da Copa América 2024.

Argentina x Colômbia



Na busca pelo título, Albiceleste e Los Cafeteros terão missões a zelar. Uma eventual conquista pode colocar a Argentina como nova dona de uma hegemonia no continente. Empatada com o Uruguai, com 15 taças, a equipe de Lionel Scaloni vê diante de si a possibilidade de colocar as mãos na 16ª conquista e ultrapassar os rivais históricos como grandes campeões do torneio. Para isso, terão à disposição o artilheiro do torneio com quatro bolas na rede, Lautaro Martínez.

A Colômbia foi campeã da Copa América apenas uma vez. Em 2001, sediou o torneio e levou a taça em momento complicado para o país. Em ebulição causada por uma crise política, o torneio quase não aconteceu. Sem, inclusive, a presença da Argentina, que boicotou a própria participação. Agora, a seleção tricolor correrá atrás de reafirmar a conquista turbulenta com a coroação de uma campanha de gala. Além do brilho de James, é quem mais estufou as redes. Foram 12 gols marcados.

Data e hora: Domingo (14/7), às 21h

Local: Hard Rock Stadium, Miami



Transmissão: SporTV e Globoplay

Escalações prováveis:

Argentina

Dibu Martínez; Montiel, Romero, Otamendi e Acuña; De Paul, Paredes e Lo Celso; Messi, Lautaro e Di María. Técnico: Lionel Scaloni

Colômbia

Vargas, Santiago Arias, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta e Mojica; Mateus Uribe, Richard Rios, Arias e James Rodríguez; Córdoba e Luís Díaz. Técnico: Néstor Lorenzo

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

