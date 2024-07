É Tetra! Espanha bate a Inglaterra e é campeã da Eurocopa

Após um primeiro tempo morno, os gols aconteceram na segunda etapa. Nico Williams abriu o placar, Cole Palmer empatou e Oyarzabal fez o gol do título aos 41 minutos do segundo tempo - (crédito: AFP via Getty Images)

A Espanha se isolou como maior vencedora da Eurocopa ao se sagrar campeã de edição de 2024 neste domingo (14), com uma vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra, no Estádio Olímpico de Berlim. Após um primeiro tempo morno, os gols aconteceram na segunda etapa. Nico Williams abriu o placar, Cole Palmer empatou e Oyarzabal fez o gol do título aos 41 minutos do segundo tempo. Além de 2024, os espanhóis também foram campeões em 1964, 2008 e 2012.

Primeiro tempo

A cautela em excesso foi a tônica de uma primeira etapa decepcionante. Com a posse de bola, a Espanha esbarrou no eficiente sistema defensivo inglês. Este, contudo, quando retomava o controle do jogo, pecava pela falta de criatividade e a distância que separava seus principais jogadores na disposição tática em campo. Desse modo, os primeiros 47 minutos foram de pouquíssimas chances de parte a parte.

A rigor, as jogadas de maior perigo por parte da Espanha acabaram em escanteios. Com isso, foram seis para os espanhóis. No lance mais agudo, Morata recebeu na área e foi bloqueado ao tentar a conclusão. Eram 42 minutos de jogo. Já os ingleses chegaram perto de abrir o placar nos últimos minutos. Aos 44, Bellingham roubou bola de Carvajal e serviu Kane, que arrematou, mas Rodri cortou. Na sequência, falta para a Inglaterra, Rice cobrou, Le Normand desviou e Foden concluiu para boa defesa de Unái Simon.

Segundo tempo

A Espanha voltou sem Rodri, um de seus principais jogadores. Após choque no fim do primeiro tempo, o volante foi substituído por Zubimendi. E o que faltou de emoção na primeira etapa, sobrou no início da segunda. Logo no primeiro minuto, Carvajal deu belo passe a Yamal, que passou para Nico Williams vencer Pickford e, afinal, derrubar o muro que os ingleses ergueram no Olímpico de Berlim no primeiro tempo.

O gol atordoou a defesa britânica e, no minuto seguinte, Nico Williams passou a Dani Olmo na área, mas o meia bateu cruzado para fora e perdeu a chance de dobrar a vantagem espanhola. Inglaterra desbaratada, Yamal deu lindo passe para Morata, que concluiu mal e Guéhi cortou. Na sequência, Rice afastou mal e Nico Williams chutou para fora, mas com perigo, da entrada da área.

A Inglaterra deu seu primeiro sinal de reação aos 18, quando Bellingham tirou dois marcadores com um giro sensacional perto da entrada da área e chutou à direita de Unai Simón. A resposta da Espanha ocorreu aos 20, quando Dani Olmo serviu Yamal e a estrela espanhola bateu para grande defesa de Pickford.

Empate inglês e o gol do título

Sem brilhos individuais em campo até então, a estrela inglesa que brilhou foi a do técnico Gareth Southgate. Aos 24 minutos, ele colocou Cole Palmer em campo. Três minutos depois, Saka arrancou pela direita, cruzou, Bellingham escorou para trás e Palmer empatou o jogo. Em nova tentativa da Espanha, mais uma vez Pickford fez ótima defesa em grande conclusão de Lamine Yamal.

O gol do tetra veio aos 41 minutos, com Oyarzabal completando cruzamento de Cucurella da esquerda. Quase que de imediato, a Inglaterra esteve muito perto de empatar em lance de Guéhi que Dani Olmo salvou em cima da linha e garantiu o tetra espanhol.

ESPANHA 2 X 1 INGLATERRA

Eurocopa 2024 – Final

Data: 14/07/2024

Local: Estádio Olímpico de Berlim, Berlim (ALE)

ESPANHA: Unai Simón, Carvajal, Le Normand (Nacho Fernández, 37’/2ºT), Laporte e Cucurella; Rodri (Zubimendi, Intervalo), Fábian Ruiz e Dani Olmo; Lamine Yamal (Merino, 43’/2ºT), Morata (Oyarzabal, 22’/2ºT) e Nico Williams Técnico: Luis de la Fuente

INGLATERRA: Pickford, Walker, Stones, Guéhi e Shaw; Mainoo (Cole Palmer, 24’/2ºT), Rice e Bellingham; Saka, Harry Kane (Watkins, 15’/2ºT) e Foden (Toney, 43’/2ºT) . Técnico: Gareth Southgate

Gols: Nico Williams, 1’/2ºT (1-0); Cole Palmer, 27’/2ºT (1-1)

Árbitro: François Letexier (FRA)

Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)

VAR: Szymon Marciniak (POL)



Cartão Amarelo: Harry Kane, John Stones (ING); Dani Olmo (ESP)

Cartão Vermelho: –