Justin Cornejo, goleiro do Barcelona-EQU, morre aos 20 anos

Cornejo foi revelado pelo Barcelona de Guayaquil. Esteve com o time em treinamentos e por três vezes no banco de reservas - (crédito: Reprodução/Instagram @justincornejo_)

O goleiro do Barcelona de Guayaquil, do Equador, Justin Cornejo, morreu nesta segunda-feira (15/7) aos 20 anos. O jogador havia sido hospitalizado no domingo (14/7) após sofrer sofrer uma queda e bater a cabeça, como informou o Dailymail.

Após confirmada a morte de Cornejo, os jogadores do time profissional do Barcelona foram até o hospital onde o atleta foi socorrido, como mostra vídeo publicado no X, o antigo Twitter.

#Guayaquil

Jugadores de Barcelona S.C llegaron a la clinica donde se confirmó el deceso del arquero Justin Cornejo #SomosWeNewsEc pic.twitter.com/RsgJx8TKE9 — We News (@wenewsec) July 16, 2024

Também nas redes sociais companheiros de equipe e outros clubes lamentaram a morte do jogador. Em nota, a federação equatoriana escreveu "nossas sinceras condolências à sua distinta família, amigos e membros do seu clube. Descanse em paz."

Cornejo foi revelado pelo Barcelona de Guayaquil. Esteve com o time em treinamentos e por três vezes no banco de reservas. Ele chegou a ser convocado para a seleção equatoriano sub-20.