Com retornos importantes, Flamengo busca reencontrar boa fase no Brasileirão

O Flamengo entra em campo neste sábado (20/07), diante do Criciúma, às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília, pela 18ª rodada do Brasileirão. Após nove dias sem jogos, os jogadores rubro-negros buscam retomar as boas atuações no campeonato.

Momento do Flamengo

Após desperdiçar pontos contra Cuiabá e Fortaleza no Maracanã, os jogadores rubro-negros têm uma nova chance de vencer como mandante e fazer as pazes com os torcedores. Aliás, os comandados de Tite estão na terceira colocação da competição e podem subir para segunda posição em caso de uma vitória.

O Flamengo, mesmo depois dos tropeços recentes, chega motivado na Capital Federal. Afinal, Tite conta com retornos importantes em campo. Varela, Viña, De La Cruz e Arrascaeta vêm treinando normalmente no Ninho do Urubu e retornam ao time neste fim de semana. Além disso, Everton Cebolinha, recuperado da lesão no quadril direito, deve iniciar em campo como titular.

No entanto, Tite segue com um desfalque importante no setor ofensivo. Bruno Henrique, com uma entorse no tornozelo direito, não vem participando dos treinos no Ninho do Urubu e está cortado da partida. O camisa 27, dessa forma, só deve retornar aos gramados na próxima semana.

As próximas semanas do Flamengo prometem ser decisivas e emocionantes. Afinal, no mês de agosto, os jogadores rubro-negros disputam as oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, além de rodadas importantes no Brasileirão. O período pode ser um divisor de águas para Tite em 2024.

