Lebron James é escolhido como porta-bandeira dos EUA nas Olimpíadas

O jogador de Basquete Lebron James, de 39 anos, foi o escolhido para ser o porta-bandeira dos Estados Unidos nas Olimpíadas de Paris, que começam na próxima sexta-feira (26/7). O ídolo estadunidense fará sua quarta participação Olímpica em 2024.

De acordo com o Comitê Olímpico e Paralímpico do país, Lebron foi escolhido por meio de uma votação com quase todos os 600 membros do Time USA.

Ele carregará a bandeira durante a Cerimônia de Abertura ao lado de uma atleta feminina, que também foi escolhida com uma votação e que será revelada na terça-feira (23).

"É uma honra incrível representar os Estados Unidos neste cenário global, especialmente em um momento que pode unir o mundo inteiro", disse o jogador. Além de uma das caras do time de basquete para as Olimpíadas, ele é o maior artilheiro do esporte na história.