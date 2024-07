Foragido por homicídio e porte ilegal de armas é preso em Samambaia

A equipe de Radiopatrulhamento do 11º Batalhão, da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), prendeu, na tarde de domingo (21/7), um homem que estava foragido por homicídio e porte ilegal de armas. Ao notar a presença da corporação, ele tentou fugir novamente. Caso ocorreu na QR 111, em Samambaia.

Os policiais receberam a informação, via Sistema Atendimento 190, sobre um indivíduo com mandado de prisão em aberto naquela região. Com o apoio do prefixo 3757, a equipe foi ao local e contatou a mãe do foragido. Enquanto a equipe conversava com a mulher, o foragido escalou o muro da casa e fugiu para a residência vizinha.

Após cercar a área com auxílio de outras viaturas policiais, o homem foi encontrado escondido em um quarto da casa e foi preso sem resistência. Ele foi conduzido à 26ª Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.