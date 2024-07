A história emocionante da atleta escolhida como Porta-Bandeira do Brasil

Raquel Kochhann, do Rugby brasileiro, será uma das porta-bandeiras do Brasil na Cerimônia de Abertura das Olimpíadas de Paris - (crédito: Gaspar Nóbrega/COB)

A atleta brasileira Raquel Kochhann, do rugby, foi escolhida na segunda-feira (22/7) como uma das porta-bandeiras do Brasil para os Jogos Olímpicos de Paris, que começam na próxima sexta (26). Ela desfilará nas águas parisienses segurando a bandeira do Brasil ao lado de Isaquias Queiroz, da canoagem.

Um exemplo de superação, Raquel, de 31 anos, é mais do que uma das líderes das Yaras, como é chamada a equipe feminina de rugby do Brasil, ela também é uma sobrevivente após vencer a luta contra dois cânceres, um na mama e o outro no osso esterno.

Raquel nasceu na cidade de Saudades, em Santa Catarina. Nos dois últimos anos antes das Olimpíadas de Paris além de ter lutado contra a doença, ela também teve que fazer uma cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho.



Pouco antes das Olimpíadas de Tóquio, a atleta revelou que percebeu um caroço na mama direita, mas os exames não apontaram nenhuma anormalidade. Seis meses depois, a doença foi constatada, quando o caroço já tinha dobrado de tamanho.

"Retirei e a biópsia apresentou células cancerígenas. Depois encontraram anormalidade no esterno e comecei a fazer radioterapia e quimioterapia para neutralizar esse câncer. Hoje ainda sigo com o tratamento de bloqueadores", contou a atleta em entrevista ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Ela revelou também que o apoio das Yaras neste processo e ter adotado uma visão diferente sobre a doença foi fundamental.

"Sempre estive no grupo de liderança e a primeira reação das meninas foi de baixarem a cabeça. Mas falei que não queria aquele clima, com energia daquela forma. Era uma doença séria, que precisava de atenção, mas não era o fim do mundo, era um processo. Como a gente lida com isso também muda a nossa energia, o nosso corpo. Até brinquei com as meninas que poderiam fazer piadas, não queria tornar aquilo algo pesado. Foi isso que me ajudou no processo", ponderou a atleta.

Escolha para ser porta-bandeira

Para Raquel, ser escolhida como porta-bandeira é um honra. Além disso, ela diz que o Brasil trabalha muito para que o rugby cresça e ganhe seu espaço.

"A gente sabe que a realidade do nosso esporte não é ter uma medalha de ouro numa Olimpíada por enquanto, apesar de termos esse sonho. Mas sempre vi que quem carrega essa bandeira tem uma história incrível, com medalhas de ouro, e representa uma grande conquista. Muito obrigada, de verdade, por essa honra. Vou dormir com essa bandeira do meu lado", brincou.

Ela também comentou sobre poder exercer a função ao lado de Isaquias Queiroz, medalhista olímpico do Brasil na canoagem velocidade.



"Acompanho quase todos os atletas do Time Brasil, mas o Isaquias para mim sempre foi inspiração. Fui professora de canoagem, remo e vela no projeto Navegar, em Caxias do Sul. Sempre o vi e dizia ‘esse menino vai longe’. Que honra estar ao lado dele".

Além disso, ela destacou que mesmo os dois sendo de esportes não tão populares, a Bandeira do Brasil será carregada por grandes atletas.