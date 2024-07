Brasiliense Ernesto Vogado elogia estrutura do vôlei de praia de Paris-2024

Atual terceiro colocado no ranking mundial, a dupla André e George tentará devolver o Brasil ao pódio do vôlei de praia após ausência inédita em Tóquio-2020 - (crédito: Divulgação / CBV)

O treinador brasiliense Ernesto Vogado, a mente por trás do sucesso da dupla composta pelo capixaba André Stein e pelo paraibano George Wanderley, garantiu que os atletas estão prontos para devolver o Brasil ao pódio do vôlei de praia após a ausência inédita nos Jogos de Tóquio-2020.

Em entrevista concedida ao canal Vôlei Brasil, nesta terça-feira (23/7), o treinador elogiou a dupla "GeAn" após jogo treino realizado diante da dupla chilena composta pelos primos Marco e Esteban Grimalt. A partida foi um reconhecimento da quadra de jogo que será utilizada na nova versão das Olimpíadas.

"Nós terminamos essa sequência de treinamentos de uma forma muito positiva. Ver George e André jogando contra o Chile foi muito bom. Fizemos uma boa movimentação contra Marco e Esteban. A arena é maravilhosa, assim como todos vão ver. A energia em Paris está maravilhosa", disse ele.

"André e George estão preparadíssimos para a estreia. Tudo começa dentro de casa. Temos que fazer o nosso, a nossa parte. A dupla é experiente, já disputa várias competições continentais há um tempo, e é essa a questão: fazer o nosso, ir ponto a ponto. É isso o que André e George vão fazer. Contamos com a torcida brasileira nesse momento", acrescentou ele.

A parceria tupiniquim estreará em Paris no próximo sábado (27/7), às 14h, diante da dupla marroquina Abicha/Elgraoui. A partida, assim como todos as outras disputas da modalidade, acontecerão no Estádio Torre Eiffel, erguido no Campo de Marte, uma das maiores áreas verdes da cidade que serve como jardim do monumento parisiense. Portanto, a arena terá como cenário a vista para a própria torre. O SporTV e o Globoplay serão os responsáveis pela transmissão.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

