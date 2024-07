Saltos Ornamentais: Isaac Souza sofre lesão e está fora das Olimpíadas

A dois dias da cerimônia de abertura oficial dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o Time Brasil sofre com uma série de baixas. Depois do afastamento do maratonista Daniel Nascimento, o Danielzinho, e de Darlan Romani no arremesso de peso, a mais nova baixa é nos saltos ornamentais. O Comitê Olímpico do Brasil (COB) e a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos anunciou o corte de Isaac Souza. O representante do país na prova de plataforma de 10m sofreu lesão e está fora do megaevento esportivo.

De acordo com informações do COB, o carioca Isaac Souza se machucou no Rio, antes de viajar, durante o treino, e foi encaminhado pelo departamento médico do COB para exames de imagem. A entidade informou que a ressonância magnética indicou rompimento do tendão do cotovelo (tríceps) esquerdo. A contusão aconteceu na última segunda-feira.

O diagnóstico é de que Isaac Souza terá de passar por cirurgia. Há dois meses, ele esteve em Brasília competindo no Complexo Esportivo da Universidade de Brasília (UnB) para competir e falou ao Correio sobre a segunda participação na Olímpiada. Ele havia terminado em 20º lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 e previa evolução em Paris.

Antes de Isaac Souza, o maratonista Danielzinho havia sido cortado por doping devido ao uso de substância proibida. Na última terça-feira, Darlan Romani foi cortado por causa de uma hérnia de disco. Há três anos, ele terminou em quarto lugar no arremesso de peso. Com a baixa, o Time Brasil passa a contar com 274 atletas.