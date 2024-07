Olimpíadas: veja a programação do Brasil neste sábado (27/7)

Na Imagem Ygor Coelho, do Badminton (cima), Ana Sátila, da canoagem (embaixo), e Kelvin Hoefler, do skate street (direita) - (crédito: Júlio César Guimarães/COB; Wander Roberto/COB; Jonne Roriz/COB)

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 começaram e, neste sábado (27/5), várias modalidades com brasileiros serão disputadas desde o começo da madrugada, pelo horário de Brasília, até o meio da tarde.

O dia 1 está repleto de competidores do Time Brasil e também será marcado pela entrega das primeiras medalhas da edição. Entre os destaques temos: os skatistas Felipe Gustavo, Giovanni Vianna e Kelvin Hoefler, do street, podem receber as primeiras medalhas do Brasil na competição, além das finais dos saltos ornamentais, ciclismo estrada, tiro esportivo e algumas da natação e do judô.

A transmissões das modalidades com brasileiros serão distribuídas em duas emissoras: a Rede Globo, na TV, e a Cazé TV, pela internet. Pela Globo, a transmissão será feita na TV aberta e também na fechada, pelos canais Sport TV. O Globoplay também terá uma aba de transmissão para assinantes.

Veja programação completa:

Remo — a partir de 4H (horário de Brasília)

Lucas Verthein (Skiff Simples); classificatórias

Hipismo — a partir de 4H30 (horário de Brasília)

Adestramento - CCE Por Equipes Masculino; classificatórias

Adestramento - CCE Individual — Marcio Jorge, Rafael Losano e Carlos Parro; classificatórias

Judô — a partir das 5H

48kg — Natasha Ferreira (BRA) X Tsunoda Natsumi (JPN)

60kg — Michel Augusto (BRA) X Sebastian Sancho (CRC)



*As finais ocorrem no mesmo dia. Disputa de Bronze e de Ouro entre 12H e 13H10

Remo — a partir de 5H12 (horário de Brasília)

Beatriz Tavares (Skiff Simples); classificatórias

Tiro Esportivo — a partir de 5H30 (horário de Brasília)

Philipe Chateaubrian (Pistola de Ar 10m); classificatórias

Ginástica Artística - a partir de 6H (horário de Brasília)

Subdivisão 1: Arthur Nory e Diogo Soares; qualificatório

Natação — a partir de 6H (horário de Brasília)

400m livre Feminino; eliminatórias (*Final: 15H55)



400m livre Masculino; eliminatórias (*Final: 15H40)



Revezamento 4x100m livre Feminino; eliminatórias (*Final: 16H35)



Revezamento 4x100m livre Masculino; eliminatórias (*Final: 16H50)

*As finais dessas provas ocorrem no mesmo dia.

Skate — a partir de 7H (horário de Brasília)

Kelvin Hoefler, Felipe Gustavo e Giovanni Vianna; classificatória



*As finais ocorrem no mesmo dia. Disputa a partir das 12H

Tênis — a partir de 7H (horário de Brasília)

Beatriz Haddad Maia (BRA) X Varvara Gracheva (FRA); 2ª na quadra



Laura Pigossi (BRA) X Dayana Yastremska (UKR); 2ª na quadra



Yuan/Zhang (CHN) X Beatriz Haddad Maia/Luisa Stefani (BRA); 4ªs na quadra





Esgrima — a partir das 07H05 (horário de Brasília)

Nathalie Moellhausen (Espada Individual); primeira rodada e segunda rodada



*A final ocorre no mesmo dia às 16h30

Vôlei Masculino — 8H (horário de Brasília)

Itália x Brasil; Fase de Grupos

Badminton — a partir de 9H (horário de Brasília)



Juliana Viana (horário estimado: depois das 9h50)

Ciclismo estrada — a partir de 9H (horário de Brasília)

Ana Victoria Magalhães (contrarrelógio individual feminino); final

Canoagem Slalom — a partir das 10H (horário de Brasília)

Pepê Gonçalves (C1); Classificatórias (1ª descida)



Tênis de mesa — a partir das 10H30 (horário de Brasília)

Vitor Ishiy/Bruna Takahashi (BRA) x (ESP) Alvaro Robles/Maria Xiao — Disputa mista



Canoagem Slalom — a partir das 11H (horário de Brasília)

Ana Sátila (K1); Classificatórias (1ª descida)

Ciclismo estrada — a partir de 11H30 (horário de Brasília)

Vinicius Rangel (contrarrelógio individual masculino); final

Canoagem Slalom — a partir de 12H10 (horário de Brasília)

Pepê Gonçalves (C1); Classificatórias (2ª descida)

Basquete Masculino — 12H15 (horário de Brasília)

França X Brasil

Canoagem Slalom — a partir das 13H10 (horário de Brasília)

Ana Sátila (K1); Classificatórias (2ª descida)



Vôlei de Praia — 14H (horário de Brasília)

André/George (BRA) x (MAR) Abicha/Elgraoui

Surfe Masculino — a partir de 15H10 (horário de Brasília)

Filipe Toledo (Bateria 3); Primeira rodada

Gabriel Medina (Bateria 4); Primeira rodada

João Chianca (Bateria 5); Primeira rodada

Surfe Feminino — a partir de 20H30 (horário de Brasília)

Tatiana Weston-Webb (Bateria 4); Primeira rodada



Luana Silva (Bateria 6); Primeira rodada

Tainá Hinckel (Bateria 6); Primeira rodada