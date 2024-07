COB rebate críticas sobre uniforme do Brasil nas Olimpíadas: "Não é Fashion Week"

Diante de diversas reclamações sobre a roupa dos atletas brasileiros para os Jogos Olímpicos de Paris, o presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Paulo Wanderley, decidiu rebater as críticas.

"Não é uma Fashion Week em Paris, são os Jogos Olímpicos em Paris", disse Paulo durante uma conversa com jornalistas, nesta quarta-feira (24/7).

As roupas do Time Brasil receberam diversas críticas nos últimos dias, até mesmo de pessoas famosas. "Acho que o look representa exatamente como o atleta é tratado no país. Sem estrutura, sem oportunidades, desvalorizado. O atleta no Brasil é um grande vencedor só por resistir na decisão de ser atleta. Acho que o olhar veio pra reafirmar exatamente isso, como que o atleta precisa ser guerreiro e passar por poucos e boas pra seguir seu sonho", comentou a cantora Anitta.

As roupas foram criação da marca Riachuelo. Gustavo Herbetta, diretor de marketing do COB, disse que os uniformes tem a aprovação da entidade. "A gente, obviamente, participou de todo o processo de escolha desse uniforme, a gente aprovou com muito orgulho. Se precisasse a gente aprovaria esse uniforme de novo", ressaltou.

A roupa consiste em uma jaqueta jeans, com uma imagem nas costas de Arara, uma calça ou saia branca e uma blusa listrada que pode ser amarela ou azul.