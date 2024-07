Conheça o salto inédito de Rebeca Andrade para Olimpíadas

Se Rebeca execitar o salto, ela seria a quinta brasileira com elementos batizados com o nome depois de Daiane dos Santos, Diego Hypolito, Lorrane Oliveira e Júlia Soares - (crédito: Míriam Jeske/COB)

A ginasta Rebeca Andrade foi para as Olimpíadas de Paris focada para fazer história e, possivelmente, executar um dos saltos mais difíceis da história da modalidade. Ocorre que, algumas semanas antes do começo dos Jogos, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) divulgou um vídeo em que é possível ver a ginasta executando um Triplo Twist Yurshenko (TTY), salto que até então nem fazia parte do código de pontuação.

Durante os treinos oficiais para as Olimpíadas, Rebeca submeteu um vídeo ao Comitê Técnico da FIG (Federação Internacional de Ginástica) executando o TTY e foi determinado que o salto terá a nota de partida de 6.0. Caso Rebeca o execute em Paris, ele receberá o nome da brasileira.

O TTY consiste na entrada Yurchenko, que é uma rondada flic-flac para a mesa, com a ginasta entrando de costas no aparelho, seguida por três piruetas (1080 graus). O salto seria o mais difícil da "família" Yurchenko.

Se Rebeca executar o salto, ela seria a quarta ginasta mulher com elementos batizados com o nome depois de Heine Araújo, Daiane dos Santos (com dois movimentos), Lorrane Oliveira e Júlia Soares.

