Zico é furtado em Paris e tem prejuízo de R$ 3 milhões

O ex-jogador de futebol Zico foi furtado em Paris na noite de quinta-feira (25/7). Segundo o jornal francês Le Parisien, o ex-atleta carregava uma pasta no banco de trás de um táxi, foi distraído por uma pessoa e outra aproveitou para pegar o objeto.

Na pasta tinha um relógio Rolex, um colar de diamante e dinheiro em espécie.O prejuízo foi estimado em 500 mil euros (cerca de R$ 3 milhões). Uma investigação foi aberta para apurar o ocorrido e tentar localizar os criminosos.

Ídolo do Flamengo e da Seleção Brasileira, Zico é embaixador do Time Brasil em Paris e está na capital francesa acompanhando a delegação. "Não tive a chance de disputar os Jogos Olímpicos. Isso me frustrou muito na época, por ter jogado todo o Pré-Olímpico. Receber esse convite me fez ver que era a oportunidade de conhecer de perto uma competição que eu admiro bastante. É bacana para quem ama e adora o esporte", disse o ex-jogador quando recebeu o convite.

Zico ainda não se pronunciou sobre o ocorrido em Paris.