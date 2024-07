Temor dos organizadores, chuva cai no dia da abertura de Paris-2024

Paris — A sede dos Jogos Olímpicos de 2024 recebeu uma "visita indesejável" nas primeiras horas do dia da aguardada cerimônia de abertura da competição nas águas do Rio Sena: a chuva. Nas primeiras horas desta sexta-feira (26/7), Paris registrou precipitações em vários pontos. Um clima desfavorável é um dos principais temores dos organizadores na tentativa de emplacar sucesso no pontapé inicial mais desafiador do maior evento esportivo do mundo.

A festa de largada de Paris-2024 está marcada para às 19h30, no horário local (14h30) pela Brasília. Pela manhã, a Cidade Luz foi molhada por uma chuva sem tanta força, cumprindo as previsões do Meteo-France, serviço meteorológico da França. Até 9h, eram esperados 10mm de água na região. Para a tarde, o tempo promete ser firme. No horário do evento mais aguardado dos Jogos Olímpicos, devem acontecer novas precipitações na região.

Mesmo se isso ocorrer, a cerimônia do grandioso espetáculo para mais de 220 mil pessoas não deve ter o cronograma alterado. Mas há temores, principalmente relacionados ao nível de água do Sena. Um nível elevado no rio dificulta a passagem de embarcações altas pelas pontes de Paris. Como os atletas das 206 delegações classificadas para a busca por medalhas vão desfilar em barcos, a chuva também pode causar impactos visuais na cerimônia de abertura.

A expectativa da organização é de um Sena abaixo de 500 m³/s. Se o índice for excedido (isso ocorreu três vezes em julho), adaptações são esperadas, como uma "aceleração" da cerimônia. Em condições adversas, os barcos podem andar a até 12 km/h e não aos 9 km/h programados. Ao todo, o evento deve ter três horas de duração com espetáculos artísticos espalhados pelos 6 km de percurso da cerimônia. "O fluxo pode apresentar problemas para a manobrabilidade. Teremos de adaptar e remover os barcos mais altos", destacou Thierry Rebou, diretor das cerimônias de Paris-2024, à AFP.



Se em Brasília a chuva costuma ser celebrada quando vem em quantidade moderada (a capital completou 100 dias de seca no último fim de semana) em Paris o cenário é outro. Tudo é acompanhado de perto por quem idealizou a festa ao ar livre para o evento ocorrer da melhor maneira possível e cumprir a promessa de transformar tradições dos Jogos Olímpicos. E com o desejo de uma ajuda de São Pedro para tudo sair conforme planejado.