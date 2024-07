Ginástica: Arthur Nory se despede de Paris e Diogo Souza garante vaga na final

Enquanto Diogo Soares conseguiu uma classificação para a final no individual-geral, Arthur Nory cometeu erros no aparelho e se despediu das Olimpíadas - (crédito: Wander Roberto/COB)

Os dois atletas masculinos da ginástica artísticas tiveram caminhos diferentes nas Olimpíadas de Paris 2024 na manhã deste sábado (27/7). Enquanto Diogo Soares conseguiu uma classificação para a final no individual-geral, Arthur Nory cometeu erros no aparelho e se despediu das Olimpíadas.

Assim como em Tóquio 2020, Nory não conseguiu se classificar para a final no aparelho no qual foi campeão mundial em 2019. Em entrevista para a TV Globo, o ginasta se emocionou ao falar sobre as falhas na prova. "É difícil. É tristeza, é felicidade de saber que consegui chegar aqui. Foi muito difícil o processo. Acho que as lágrimas já falam muito por mim".

Ele, que foi medalhista olímpico de bronze no solo no Rio 2016, garantiu o desejo de competir na modalidade nas próximas Olimpíadas, Los Angeles 2028, quando vai ter 34 anos.

Diogo Soares avança para a final

Disputando o Individual-Geral na modalidade, o brasileiro Diogo Soares conseguiu a classificação para a final do Individual, onde somou 81.999 nos seis aparelhos. Ele ficou em 19º lugar entre todos os atletas e é buscará uma medalha para o Brasil na próxima quarta-feira (31).

O atleta comentou à TV Globo sobre a atuação na prova e garantiu que virá com um salto mais forte para a final. "No primeiro momento a gente optou por deixar as séries com um pouco menos de dificuldade, para garantir a classificação. Agora é estudar o que fiz hoje e tentar vir para a final, se eu chegar na final, com um pouco mais de dificuldade", destacou.