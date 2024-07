Atleta brasileira competiu com tumor nas Olimpíadas e fará cirurgia

Paris e Brasília — A única esgrimista das Américas no top 10 do ranking de espada, Nathalie Moellhausen, lutou na manhã deste sábado (27/7) tomando morfina para dor por causa de um diagnóstico de um tumor benigno na região do cóccix e pelas dores crônicas que vem sentindo no local, nas Olimpíadas de Paris 2024. A atleta passou mal durante a primeira luta e precisou ser atendida pela equipe médica.

Horas antes da estreia nos Jogos de Paris-2024, a equipe de Nathalie fez uma publicação nas redes sociais na qual compartilhou que a esgrimista havia adoecido, sido internada e liberada dias antes da competição.

































De acordo com o ge, a previsão é que ela opere o tumor no dia 31 de julho. Aos jornalistas de Paris, a atleta disse que não estava em condições de conversar e que falaria após o procedimento. A preocupação dos médicos é de que o quadro clínico possa afetar outras áreas do corpo de Nathalie.

Em postagem nas redes sociais, o Comitê Olímpico Internacional (COI) prestou uma homenagem à atleta. "Nathalie Moellhausen, você é uma gigante do esporte brasileiro!".

A luta

Durante o combate, Nathalie demonstrou nítido incômodo, a ponto de não conseguir se firmar e precisar interromper o duelo. Conversou com o técnico, precisou ser atendida para se recompor e dar sequência na disputa. Perdeu por 15 x 11 e, na saída, foi praticamente amparada pelos membros da delegação.

Esta foi a quarta Olimpíada da carreira de Nathalie Moellhausen. Dona de dupla nacionalidade por ter nascido em Milão e ter avô brasileiro, ela disputou Londres-2012 pela Itália e escolheu o Brasil nas versões do Rio-2016 e Tóquio-2020 era a única representante do Brasil na espada. O país continua na disputa do florete feminino e masculino, com os gaúchos Mariana Pistoia e Guilherme Toldo.