Willian Lima chega às semifinais e segue na luta pelo ouro olímpico

Uma das modalidades com mais medalhas na história do Time Brasil nos Jogos Olímpicos, o judô está vivendo um dia muito positivo neste domingo (28/7), com os atletas brasileiros em ação classificados para disputar novos pódios. Willian Lima (66 kg) está na semifinal do masculino e tenta um ouro, enquanto Larissa Pimenta (52 kg) lutará a repescagem feminina e ainda sonha em colocar um bronze no peito.

Lima foi quem teve a trajetória mais perfeita na Arena do Judô Campo de Marte, em Paris. Na primeira luta na Cidade Luz, o judoca de 24 anos bateu Sardo Nurillaev, do do Uzbequistão, com um Waza-Ari. Contra Serdar Rahmov, do Turcomenistão, se classificou veio com um ippon. A passagem a semifinal foi concretizada com a vitória diante de Raskhuu Yondonperenlei, da Mongólia, com um belo wazari no Golden score, colocou o atleta do Pinheiros (SP) a duas vitórias do ouro.

Companheira de clube de Willian, Larissa seguia caminho parecido na Cidade Luz. A brasileira venceu a primeira luta diante de Djamila Silva, de Cabo Verde. Depois, levou a melhor contra a britânica Giles Chelsie, garantindo vaga nas quartas de final contra uma anfitriã. A atleta nacional teve um ótimo desempenho frente à francesa Amandine Buchard e levou a luta para o Golden Score, mas acabou superada e voltou a mira em busca do bronze olímpico.

A luta de Willian na semifinal está marcada para 11h (no horário de Brasília, contra Gusman Kyrgyzbayev, do Kazaquistão. O adversário em uma hipotética busca por medalha inédita vira do confronto entre Hifume Abe, do Japão, e Denis Vieru, da Moldávia. Eles entram no tatame do Campo de Marte tão logo a luta do brasileiro for encerrada. Também no Campo de Marte, Larissa Pimenta abre a repescagem contra a alemã Mascha Ballhaus. Se ganhar, avança e encara Gefen Primo, de Israel, ou Reka Pupp, da Hungria, na caminhada pelo pódio.