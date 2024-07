Tapa na cara e 'fugidinha': veja as polêmicas envolvendo nadadora brasileira

A nadadora brasileira Ana Carolina Vieira foi expulsa das Olimpíadas de Paris 2024 por indisciplina e reação agressiva. A desclassificação foi anunciada na manhã deste domingo (28/7), pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). Porém, a atleta já foi protagonista de outras polêmicas, como um tapa na cara de outra nadadora brasileira.

Em nota, o COB explicou que recebeu a informação do chefe da natação, Gustavo Otsuka, de que Ana Vieira e o namorado dela, Gabriel Santos, saíram da vila olímpica sem autorização prévia, o que é proibido, por questões de segurança. Santos também foi advertido, mas permanecerá na competição.

Além disso, de acordo com Otsuka, a atleta teve uma “reação agressiva” ao contestar mudanças na formação do revezamento da modalidade 4x100, em que competiria. “A única forma que a gente colocou sobre a agressividade foi durante as conversas sobre as mudanças no revezamento. Foi nesse momento e nesse período que achamos por bem levar à comissão disciplinar essa situação e as condições dentro do que o próprio regulamento exige”, declarou Gustavo.

A fugidinha romântica pela “cidade do amor”, como é conhecida Paris, cidade sede das olimpíadas, foi descoberta após o casal publicar o passeio nas redes sociais. Ana tem 22 anos, é natural de Ubatuba (SP) e competiu pela segunda vez em uma olimpíada. A primeira foi em Tóquio, em 2021. De acordo com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), a atleta já conquistou 147 ouros, 97 pratas e 48 bronzes ao longo da carreira.

Apesar do excelente desempenho no esporte, essa não é a primeira vez em que Ana Carolina tem problemas de comportamento. No Troféu Brasil de 2023, ela se envolveu em uma briga com outra nadadora brasileira, Jhennifer Conceição. Na ocasião, ela deu um tapa da colega. O caso foi registrado na Delegacia de Boa Viagem e no STJD. Esse caso, no entanto, não foi levado em consideração ao definir a punição.

Pinheiros se pronuncia

Ana Carolina faz parte do Esporte Clube Pinheiros. Em nota, o clube disse que tomou conhecimento da punição aos atletas Ana Carolina Vieira e Gabriel Santos, e do desligamento de nadadora da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris.

O Pinheiros afirmou ainda que vai aguardar o retorno de Ana ao Brasil para conversar com ela e apurar os fatos com os envolvidos.

O Pinheiros segue confiante na participação de seus atletas nos Jogos Olímpicos e em sua contribuição para o esporte brasileiro e que “segue confiante na participação de seus atletas nos Jogos Olímpicos e em sua contribuição para o esporte brasileiro”.



