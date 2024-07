"Sextou" fora da Vila Olímpica gera desclassificação de nadadora brasileira

Paris — Ana Carolina Vieira e Gabriel Santos foram punidos pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), em comum acordo com a Comissão Técnica da natação, com o Chefe da Equipe e com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), por deixarem a Vila Olímpica sem autorização na noite parisiense da última sexta-feira (26/7).

A denúncia foi reportada pelo chefe da Equipe Brasileira de Natação, Gustavo Otsuka, ao COB. Gabriel Santos recebeu uma advertência, mas Ana Carolina Vieira recebeu punição mais severa após contestar a decisão técnica tomada pela Seleção Brasileira da modalidade.

A paulistana de 22 anos foi desligada da delegação do Time Brasil e retornará ao país imediatamente, segundo o COB. De acordo com a CBDA, Ana Carolina Vieira foi “desrespeitosa e agressiva”.

Veja a nota na íntegra:

(Paris, 28 de julho de 2024) O Comitê Olímpico do Brasil (COB) recebeu neste sábado, 27, um comunicado do Chefe da Equipe Brasileira de Natação, Gustavo Otsuka, com a informação de que os nadadores Ana Carolina Vieira e Gabriel Santos cometeram atos de indisciplina.

Com isso, de comum acordo com os membros da Comissão Técnica da modalidade, com o Chefe da Equipe e com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), o COB decidiu punir os dois atletas por terem deixado a Vila Olímpica sem autorização durante a noite da última sexta-feira.

Além desse fato, a atleta Ana Carolina, de forma desrespeitosa e agressiva, contestou decisão técnica tomada pela comissão da Seleção Brasileira de Natação.

Assim, o atleta Gabriel Santos foi punido com a pena de advertência e a atleta Ana Carolina Vieira, com a pena de desligamento da delegação. Ela retornará ao Brasil imediatamente.