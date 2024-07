Brasileira expulsa das Olimpíadas se pronuncia pela primeira vez

A nadadora Ana Carolina Vieira, que foi desligada da delegação brasileira nas Olímpiadas de Paris 2024 por indisciplina, se manifestou sobre a punição no domingo (28/7). A atleta saiu da capital francesa acompanhada por uma profissional do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), mas reclamou de não poder ter se comunicado com mais ninguém. "Estou desamparada", afirmou. Ela também mencionou que fez uma denúncia de assédio na seleção, mas não deu mais detalhes sobre o ocorrido.

A atleta deixou a capital francesa e chegará ao Brasil pelo aeroporto de Recife, e depois seguirá para São Paulo. "Não consegui falar com ninguém. Me mandaram falar com os canais do COB, mas como vou entrar em contato com os canais do COB se já fiz uma denúncia de assédio dentro da seleção e nada foi resolvido?", disse Ana Carolina.

"Vou falar tudo, falar com meus advogados, tudo certinho. Prometo falar tudo. Estou triste, nervosa, não sei. Mas estou com coração em paz. Sei do meu caráter e da minha índole. Isso que importa. Espero poder defender a natação brasileira e feminina. Contem comigo. Só peço um tempo e um pouco de paciência", acrescentou a brasileira.

No sábado (27/7), o COB emitiu uma nota informando sobre a punição dos nadadores Ana Carolina Vieira e Gabriel Santos por cometeram atos de indisciplina. Segundo o Comitê Olímpico, Ana Carolina ainda contestou a decisão tomada pela comissão da Seleção Brasileira de Natação de forma desrespeitosa e agressiva. Assim, o atleta Gabriel Santos foi punido com a pena de advertência e a atleta Ana Carolina Vieira com a pena de desligamento da delegação.

Nota do COB:

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) recebeu neste sábado, 27, um comunicado do Chefe da Equipe Brasileira de Natação, Gustavo Otsuka, com a informação de que os nadadores Ana Carolina Vieira e Gabriel Santos cometeram atos de indisciplina.



Com isso, de comum acordo com os membros da Comissão Técnica da modalidade, com o Chefe da Equipe e com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), o COB decidiu punir os dois atletas por terem deixado a Vila Olímpica sem autorização durante a noite da última sexta-feira.



Além desse fato, a atleta Ana Carolina, de forma desrespeitosa e agressiva, contestou decisão técnica tomada pela comissão da Seleção Brasileira de Natação.



Assim, o atleta Gabriel Santos foi punido com a pena de advertência e a atleta Ana Carolina Vieira, com a pena de desligamento da delegação. Ela retornará ao Brasil imediatamente.

O Correio tenta contato com o Comitê Olímpico Brasileiro para pedir um posicionamento sobre as declarações recentes da nadadora Ana Carolina Vieira, mas ainda não obteve retorno.