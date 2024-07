Kelvin Hoefler termina em sexto e fica fora do pódio do skate street

Paris- Medalhista de prata nos Jogos de Tóquio-2020, Kelvin Hoefler não conseguiu repetir a dose em Paris-2024 e se despediu da segunda edição do skate street sem medalha após a final da categoria, nesta segunda-feira (29/7).

Kelvin Hoefler terminou na sexta colocação entre os oito melhores do mundo. A medalha de ouro ficou novamente com o japonês Yuto Horigome, vencedor em Tóquio-2020. A prata foi conquistada pelo estadunidense Jagger Eaton. O bronze voltará na bagagem de Nyjah Huston, também dos Estados Unidos.

Até o momento, a única medalha conquistada pelo Brasil no esporte incluído no programa olímpico há três anos foi obtida por Rayssa Leal, com o bronze no street feminino, no último domingo (28/7).

As provas de skate nos Jogos de Paris-2024 ainda não terminaram para o Brasil. O país também entrará em ação nas disputas da categoria park, a partir de 6 de julho. Dora Varella, Isadora Pacheco e Raicca Ventura são as representantes no feminino, enquanto Augusto Akio, Luigi Cini e Pedro Barros carregarão a bandeira verde-amarela no naipe masculino.

Kelvin Hoefler fechou a etapa das voltas em sexto lugar, com 87,25, atrás dos estadunidenses Nyjah Huston (93,37) e Jagger Eaton (91,92) dos japoneses Sora Shirai (90,11) e Yuto Horigome (89,90) e do eslovaco Richard Tury (89,31). Na primeira manobra da série final de cinco, recebeu 90,14, mas não ficou satisfeito. Zerou a segunda, a quarta e a quinta tricks. Na terceira, arrancou 92,88. Fechou com 270,27.