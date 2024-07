Em bateria acirrada, João Chianca vira sobre no fim e avança no surfe

João Chianca garantiu a vitória brasileira com um 8.80 a dois minutos do fim da bateria - (crédito: AFP)

O surfe brasileiro viverá um grande capítulo da própria história. Com a vitória diante do marroquino Ramzi Boukhiam, pelo placar de 18.10 (9.30 + 8.80) a 17.80 (9.70 + 8.10) nas águas de Teahupo'o, no Taiti, João Chianca, o "Chumbinho", será o adversário de Gabriel Medina nas quartas de final da modalidade nos Jogos de Paris-2024.

Contudo, após a eliminação de Filipe Toledo, apenas um representante tupiniquim poderá seguir adiante rumo à defesa do ouro Olímpico conquistado por ítalo Ferreira em Tóquio-2020.

A vitória de Chianca se concretizou após uma disputa acirrada diante do marroquino. Durante grande parte do confronto, os surfistas revezaram a liderança com placares muito próximos. Boukhim mostrou, logo no início da bateria, que não daria vida fácil ao brasileiro. Com sequência expressiva de ondas, somou 14.16 pontos e acumulava vantagem expressiva na ponta. À essa altura, Chianca tinha 8.33.

Apesar da desvantagem, o surfista brasileiro não deixava a desejar, e conseguiu virar o placar com dois tubos em sequência. As notas de 9.30, 8.33 e 8.30 o deixaram na ponta, com 17.63 a 15.93.

Com dez minutos no relógio, o marroquino mostrou expertise e acertou grande manobra que o rendeu nota quase perfeita: 9.70. Mesmo sob pressão, João acertou mais uma, colocou mais 8.80 na conta e virou o placar. O próximo adversário, contudo, promete ainda mais dificuldade.

"O Boukhiam é um dos melhores surfistas que temos. Foi impressionante a performance dele no circuito mundial, sabia que ele ia dar tudo", disse Chianca, em entrevista ao SporTV.

"Coração dividido (por enfrentar Medina). Mas estou feliz. Foi a bateria dos meus sonhos, consegui fazer e dar o meu melhor. As ondas também vieram, incrível como a natureza estava do nosso lado, então estou muito feliz, só tenho a agradecer", complementou o surfista.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

