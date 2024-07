Novo passo por medalha: Marcus D'Almeida elimina japonês em Paris

Conforme esperado, a terça-feira (30/7) de ação de Marcus D'Almeida nas competições do Tiro com Arco dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, na Arena Invalidés, foi irretocável. No último compromisso do dia, o arqueiro brasileiro despachou o japonês Fumiya Saito com tranquilidade, por 7 x 1 (parciais de 29/25, 29/28, 30/30 e 28/26) e se classificou para às oitavas de final da competição na Cidade Luz. No domingo (4/8), brigará por medalhas.

O início do duelo deu tranquilidade para D'Almeida. Com score 29, ele viu o japonês errar muito e somar apenas 25. O 10 do brasileiro se manteve como rotina, com direito a abrir 4 x 0 na pontuação geral. Saito tentou correr atrás do prejuízo, mas Marcus estava, de fato, em um dia inspiradíssimo. No terceiro set, os dois alcançaram uma pontuação perfeita. Com grande vantagem, a quarta parcial foi protocolar para a confirmação da classificação.

Mais cedo, o brasileiro havia demonstrado estar em um grande dia no enfrentamento pessoal contra o ucraniano Mykhailo Usach, com pontuação geral de 6 x 2, com parciais de 29-30, 28-26, 29-28 e 30-27. Praticamente irretocável, o brasileiro oscilou entre tiros 9 e 10 no alvo. O melhor, porém, ficou para a última parcial. Marcus garantiu a classificação com uma série perfeita.

O sonho de medalha do brasileiro na competição individual do Tiro com Arco tem data e hora para ser realizado. No domingo (4/8), a partir das 5h, no horário de Brasília, Marcus volta ao Invalidés para seguir a etapa eliminatória. A sessão decisiva está agendada para o mesmo dia, a partir das 8h, quando começam as quartas. As finais estão previstas para 9h46.

Marcus D'Almeida é uma das grandes esperanças de medalhas olímpicas do Brasil em Paris-2024. E toda a expectativa é justificada pelo grande desempenho apresentado ao longo do ciclo até a Cidade Luz. Natural do Rio de Janeiro, o atleta de 26 anos acumulou conquistas expressivas em campeonatos mundiais e pan-americanos. A participação na França é a terceira em edições dos Jogos.

Nos últimos meses de preparação, o brasileiro centrou forças no objetivo de voltar para casa com uma medalha olímpica. "A caneca que eu tomo café da manhã é de Paris-2024. No espelho do meu banheiro, tem um ímã que minha psicóloga me deu que é de Paris-2024. E a garrafa que eu uso de vez em quando para treinar ou para levar para alguns lugares também é de Paris-2024. Então, o foco é 100% no que vai acontecer", prospectou.