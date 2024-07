Provas do surfe são adiadas por causa das condições do mar

A brasileira Tatiana Weston-Webb entra no barril na 5ª bateria da 2ª rodada do surf feminino, durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024, em Teahupo'o, na ilha do Taiti, na Polinésia Francesa, em 28 de julho de 2024. - (crédito: Ben Thouard / POOL / AFP)

As provas do surfe nas Olimpíadas de Paris 2024 foram adiadas e não serão realizadas nesta terça-feira (30/7). A praia onde ocorrem as baterias dos surfistas entrou no código vermelho, quando fica fechada para a prática da modalidade. Quatro brasileiros competiriam nesta terça.

De acordo com a organização do evento, a direção de prova avaliou código vermelho nas ondas e uma nova avaliação de código de cor é esperada para às 17h45 no horário local, do Taiti, nesta terça, (0h45 do dia 31 no horário de Brasília).

As provas adiadas foram a rodada de oitavas de final da competição feminina, que conta com as brasileiras nas seguintes baterias: Tatiana Weston-Webb contra Caitlin Simmers, dos EUA, e Tainá Hinckel e Luana Silva, que se enfrentam por uma vaga nas quartas de final.

No masculino, a prova que garante um brasileiro na semifinal, com o duelo entre Gabriel Medina e João Chianca, também foi adiada.