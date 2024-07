Gustavo Bala Loka vai à final do ciclismo BMX Freestyle em Paris

Gustavo Bala Loka se classifica para a final do ciclismo BMX Freestyle, na estreia olímpica do brasileiro. - (crédito: Emmanuel Dunand/ AFP)

Gustavo Bastista "Bala Loka" é mais um brasileiro na briga por um pódio nos Jogos de Paris 2024. O atleta de ciclismo BMX freestyle se classificou em 8º lugar para a final da modalidade nesta terça-feira (30/7). A final será disputada na quarta-feira (31/7), a partir de 9h44 (de Brasília).

A disputa do esporte consiste em duas voltas de 60 segundos e as manobras apresentadas são avaliadas de 0 a 100. A nota final é decidida a partir da média das duas. Gustavo ficou com 85,51 no primeiro circuito e 86,07 no segundo, garantindo a média de 85,79.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.

Saiba Mais Esportes Gabriel Medina e o fotógrafo: a história por trás da imagem das Olimpíadas

Gabriel Medina e o fotógrafo: a história por trás da imagem das Olimpíadas Esportes Derrota para sul-coreano elimina Ygor Coelho do badminton em Paris-2024

Derrota para sul-coreano elimina Ygor Coelho do badminton em Paris-2024 Esportes Santos recusa duas propostas por Patati

Santos recusa duas propostas por Patati Esportes Arrascaeta tem 100% de participação em gols do Flamengo desde retorno da Copa América

Arrascaeta tem 100% de participação em gols do Flamengo desde retorno da Copa América Esportes Comissão técnica da Seleção inicia série de observações pelo país

Comissão técnica da Seleção inicia série de observações pelo país Esportes Palmeiras e Flamengo têm equilíbrio em mata-matas, mas com vantagem verde