Olimpíadas: veja a programação do Brasil nesta quarta (31/7)

Embalados com mais uma medalha conquistada, os atletas brasileiros estão preparados para mais lutas por pódios e feitos históricos nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Nesta quarta-feira (31/7), várias provas estão marcadas, enquanto outras correm o risco de ser adiadas mais uma vez, como o surfe, pelo mau tempo, e o triatlo, pela má qualidade da água do rio Sena.

Para que você consiga se organizar, o Correio Braziliense separou os horários das modalidades que terão brasileiros em Paris. O dia 5 está repleto de competidores do Time Brasil e temos algumas chances de medalha como: Ana Sátila, no C1 da canoagem slalom, Gustavo "Bala Loka", na final inédita do ciclismo BMX freestyle, Diogo Soares, no individual-geral da ginástica artística, e Beatriz Dizotti, nos 1500m livre da natação.

As transmissões das modalidades com brasileiros serão distribuídas em duas emissoras: a Rede Globo, na TV, e a Cazé TV, pela internet. Pela Globo, a transmissão será feita na TV aberta e também na fechada, pelos canais Sport TV. O Globoplay também terá uma aba de transmissão para assinantes.

Triatlo — a partir de 3H (horário de Brasília)

Djenyfer Arnold e Vittoria Lopes — individual feminino; valendo medalha



*Por causa da má qualidade da água do rio Sena, a prova pode ser adiada.

Vôlei Masculino — 8H (horário de Brasília)

Polônia x Brasil; Fase de Grupos

Remo — a partir de 4H54 (horário de Brasília)

Lucas Verthein (Skiff Simples Masculino); semifinal C/D (sem chance de medalha)

Beatriz Tavares (Skiff Simples Feminino); semifinal C/D (sem chance de medalha)

Judô — a partir de 5H (horário de Brasília)

-90kg — Noel van T END X Rafael Macedo (BRA); 7ª luta



*A final ocorre no mesmo dia. Disputa de Bronze e de Ouro entre 11H e 13H

Triatlo — a partir de 5H45 (horário de Brasília)

Miguel Hidalgo e Manoel Messias — individual masculino; valendo medalha

*Por causa da má qualidade da água do rio Sena, a prova pode ser adiada.

Tênis — a partir de 8H30 (horário de Brasília)

Boulter/Watson (GBR) X Beatriz Haddad Maia/Luisa Stefani (BRA)*; 3ªs na quadra (segunda rodada)

Vela — a partir de 8H43 (horário de Brasília)

Mateus Isaac (Windsurf); Regata 7, 8, 9 e 10

Vela — a partir de 9H15 (horário de Brasília)

Marco Grael e Gabriel Simões (Skiff Masculino); Prova 10, 11 e 12

Ciclismo BMX Freestyle — a partir de 9H44

Gustavo Batista de Oliveira ("Bala Loka"); valendo medalha

Vela — a partir de 10H15 (horário de Brasília)

Martine Grael e Kahena Kunze (Skiff Feminino); Prova 10, 11 e 12

Canoagem Slalom — a partir das 10H30 (horário de Brasília)

Ana Sátila (C1); Semifinal (10H30); Final, valendo medalha (12H25)

Tênis de mesa — a partir de 11H (horário de Brasília)

Alexis Lebrun (FRA) X Hugo Calderano (BRA); oitavas de final

Boxe — a partir de 11H02

57kg — Jahmal Harvey (USA) X Luiz Gabriel Oliveira (BRA); oitavas de final

Futebol feminino — 12H (horário de Brasília)

Brasil X Espanha; fase de grupos

Ginástica Artística — a partir de 12H30

Diogo Soares — Individual geral masculino; valendo medalha

Vôlei de Praia — a partir de 15H (horário de Brasília)

Evandro/Arthur (BRA) X Schachter/Dearing (CAN)

Natação — a partir de 16H13 (horário de Brasília)

1500m livre Feminino: Beatriz Dizotti; final valendo medalha



Boxe — a partir de 17H08

51kg — Chelsey Heijnen (NED) X Beatriz Iasmin Soares Ferreira (BRA); quartas de final

Surfe - sem horário

Até o fechamento desta matéria, as provas do surfe para quarta-feira (31) ainda não estavam confirmadas; na terça (30), as provas foram adiadas devido o mau tempo e código vermelho para o mar



Gabriel Medina (BRA) x João Chianca (BRA) — quartas de final

Tatiana Weston-Webb (BRA) X Caitlin Simmers (USA) — oitavas de final

Tainá Hinckel (BRA) X Luana Silva (BRA) — oitavas de final