Rebeca comenta rivalidade com Biles: "Uma honra competir junto dela"

Principal componente da conquista inédita da medalha de bronze para a ginástica artística brasileira nos Jogos de Paris-2024, Rebeca Andrade falou um pouco sobre como é a relação dela com a multicampeã olímpica na categoria, a estadunidense Simone Biles.

Em entrevista coletiva realizada na Bercy Arena, após o fim da disputa na versão por equipes da modalidade nesta terça-feira (30/7), Rebeca, ao ser questionada sobre a influência da internet no fomento da rivalidade entre ela e Biles, tratou de colocar panos quentes em qualquer questão de disputa. Fez, justamente, o contrário. De acordo com ela, os momentos com a americana são, além de rápidos, tranquilos.



"Sempre tem uma conversa meio rápida ali, né, algo que falamos, mas, como estamos concentradas, pensando nos aparelhos que vamos fazer, é meio rapidinho. Mas a gente conversa sim, e é muito tranquilo. A internet é meio louca, eu não dou muito ibope para essa questão da rivalidade", disse ela.

"Eu mesma, principalmente em momentos assim, não chego muito no celular. Enquanto estou com o celular, ele funciona para ouvir música, ver série ou um desenho animado, porque são as coisas que eu gosto. E isso é ótimo para mim. Funciona. Eu me mantenho tranquila, com a minha cabeça no meu foco, que é o que eu tenho que pensar, né? Fazer o meu melhor ali.", complementou.



Rebeca também foi questionada sobre a rivalidade com Simone Biles no esporte, já que as duas ainda se enfrentam em outras quatro finais olímpicas. O cenário é descrito por Rebeca como "uma honra".

"É uma honra poder competir junto com a Simone, ela é referência do mundo todo, e para mim também. E ela é muito importante pro esporte. Então, ter a melhor do mundo, achando sensacional o meu salto, como não poderia achar incrível?", reiterou.

"A gente se puxa muito, a mesma coisa com todas as outras ginastas que estão ali. A gente, além de querer sempre estar ali, torcemos demais umas pelas outras. Desejamos que o outro também vá bem, isso é muito legal. Com ela, é sempre uma conversa muito gostosa, muito leve e sempre muito rápida também. Mas foi muito legal ver ela torcendo por mim e a gente torcendo por ela", detalhou a ginasta brasileira.

Em relação a trilha sonora que Rebeca identifica como a mais apropriada para ilustrar o momento, Rebeca escolheu a música Eu estou te preparando, do artista goiano de música gospel Jessé Aguiar, e ainda deixou uma segunda indicação. "Também tem outra muito boa. Da Beyoncé, se chama I was here. Escutem essa música, ela é sensacional", opinou ela.



