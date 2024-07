Jade Barbosa desenhou os collants usados pela equipe de ginástica artística

A seleção brasileira de ginástica artística brilhou no último domingo (28/7), e não apenas pelas performances, mas também pelo collants usados na competição. O detalhe mais surpreendente? Eles foram desenhados por Jade Barbosa, uma das estrelas da equipe, que está na seleção há 17 anos.

Além da carreira consagrada como ginasta, Jade Barbosa, de 33 anos, encontrou uma nova paixão: o design de collants. Em entrevista ao canal Caze TV, Jade revelou que há cerca de três anos vem dedicando parte do tempo ao design dos uniformes da equipe. "Sempre tento ver o que é mais confortável, conversando com a equipe para escolher as cores e o estilo que elas desejam", contou a atleta. Para as Olimpíadas de Paris, a escolha foi utilizar as cores do Brasil com elegância.

Para a estreia, a escolha foi um modelo com fundo azul-marinho, mangas 3/4 e desenhos em cristais brilhantes predominantemente amarelos. Os uniformes foram pensados para refletir a identidade brasileira de forma sofisticada. Esta não é a primeira vez que Jade Barbosa assina o design dos collants da equipe. Ela já havia criado os modelos usados nos Campeonatos Mundiais de 2022 e 2023 e nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, onde Rebeca Andrade conquistou a medalha de prata.

A Confederação Brasileira de Ginástica, inclusive, celebrou essa faceta da ginasta com um vídeo no TikTok no final do ano passado, destacando a versatilidade de Jade: "Três medalhas em Campeonatos Mundiais no currículo e designer de collant nas horas vagas!", dizia a legenda.