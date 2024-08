Prata conquistada por Caio Bonfim emociona e viraliza nas redes

O brasiliense Caio Bonfim fez história nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (1º/8) ao garantir mais um pódio para a delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris. Bonfim, ficou em segundo lugar marcha atlética, conquistando medalha de prata. A medalha é a primeira dele e do país na modalidade.

Não contendo a emoção, o marchador celebrou a conquista inédita. "Esse momento é eterno! Você sabe o tanto que é difícil, tem que ter muita coragem para viver de marcha atlética", afirmou Bonfim em entrevista à Cazé TV. O atleta também relembrou que em 2021, quando ficou na 13ª colocação na Olimpíada de Tóquio, firmou um propósito consigo mesmo.

"Um cara me perguntou: 'Foi difícil essa prova?' Eu falei: Não, difícil é desde o dia que fui marchar na rua pela primeira vez ser xingado. Eu falei: Tô pronto pai, quero ser marchador. Quando falei isso para meu pai, foi o dia que decidi ser xingado", contou Caio.



Em outro trecho da entrevista, o marchador e amigo pessoal de Bonfim, Lucas Mazzo, também aparece emocionado. "A gente já viveu muita coisa juntos [...] o que você fez para marcha atlética é histórico". Ele também frisou a dificuldade de ser marchador: "A gente sempre foi julgado", diz.

Os trechos da entrevista comoveram as redes sociais. "Quem vê o lugar que esse cara treina em Sobradinho, entende a luta e garra dele e dos(as) colegas. Parabéns, Caio. Incrível", comentou um usuário. Outro internauta escreveu: "Verdadeiro herói".

Bonfim completou um ciclo entre os melhores do mundo, conquistando títulos no circuito mundial, e consolidou sua fase positiva. A medalha de ouro ficou com o equatoriano Brian Pintado. A medalha de bronze foi conquista por Álvaro Martín.