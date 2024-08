Os 5 atletas mais gatos do Time Brasil nas Olimpíadas

Além do talento, vários atletas vêm chamando a atenção nas redes sociais pela beleza nas Olimpíadas de Paris 2024. Entre os destaques, os esportistas do Time Brasil integram listas do tipo e vem se destacando nas competições e nas fotos que circulam na web.

Pensando nisso, o Correio separou 5 atletas masculinos do Time Brasil que conquistaram as redes sociais pela beleza.

Paulo André

Aos 25 anos, o corredor Paulo André Coelho chega em Paris 2024 para competir pela segunda vez em Jogos Olímpicos. Ele, que também participou do Big Brother Brasil 22 (ficando em 2º lugar), tem uma lista extensa de bons resultados em competições incluindo um ouro e uma prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019 no revezamento 4x100m e nos 100m, respectivamente.

Em Paris, ele vai competir nas provas de 100m e 4x100m nos dias 4 e 8 de agosto.

Marcus D'Almeida

Marcus D'Almeida, ou Legolas ou Cupido — como tem sido chamado nas redes sociais —, é um atleta que defende o Brasil no tiro com arco e tem grandes chances de trazer uma medalha para o país. Aos 26 anos, Marcus já venceu a Copa do Mundo de recurvo individual, em 2023, e é o número um do ranking na modalidade.

Em Paris, ele já conseguiu classificação para as oitavas de final no simples (disputado dia 4/8) e competirá nas duplas mistas (2/8). Durante a participação, ele chamou atenção nas redes sociais pela beleza.

Gabriel Medina

Aos 31 anos, o surfista Gabriel Medina é uma das unanimidades nas redes ao se tratar de atletas mais bonitos das Olimpíadas. Competindo pela segunda vez na competição, ele está entre os mais cotados para o ouro olímpico no surfe.

Em Paris, a disputa entre ele e o brasileiro João Chianca pelas quartas de final do surfe está marcada para esta quinta-feira (1º/8), mas pode ser adiada a depender das condições do mar no Taiti, onde as provas estão sendo realizadas.

Marcelo Chierighini

A competição em Paris já acabou para o nadador Marcelo Chierighini, mas isso não o impediu de chamar a atenção nas redes sociais pela beleza. O nadador competiu nas provas de 100m e 4x100m livre, mas não conseguiu competir por medalha.

Almir Júnior

Aos 31 anos, o corredor Almir Júnior se destacou não só pela beleza, mas também pelo trabalho social que fez durante a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. Atleta do salto triplo, ele chega voando em Paris após vencer no Ibero-Americano (2024).

Nos Jogos de Paris, ele vai competir no dia 7 de agosto na classificatória do salto triplo para conseguir uma chance para disputar medalha no dia 9 de agosto.

